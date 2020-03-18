【新冠肺炎】北京境外輸入病例累計達54宗　半日激增11宗

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，海外華人紛紛回國避疫，內地每日新增大量境外輸入病例。其中在首都北京，截至今日（18日）中午12時，已累計錄得54宗境外輸入病例，今日短短半日時間內也新增了11宗境外輸入病例。

3月17日，外籍入境人員在北京新國展中心等待工作人員核實信息。（新華社）

據北京衛健委通報，今日零時至12時，北京新增的11宗境外輸入確診病例，其中西班牙5宗、英國4宗、巴西1宗、盧森堡1宗。疑似病例3宗，其中奧地利2宗、匈牙利1宗。治癒出院病例1宗。截至今日12時，累計報告境外輸入確診病例54宗，治癒出院病例5宗。無新增報告本地新冠肺炎確診病例。

北京要求自周一（16日）零時起，所有從境外回來的人員都要到觀察點集中隔離14天，隔離期間的費用自理。後來這一措施又細化，有單獨住所且住所內沒有其他同住人員的可以居家隔離。另外，70周歲以上的老年人、未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病的入境人員也可居家隔離。

所有無症狀境外進京人員，則需從首都機場到順義新國展中心集散點分流、登記。若境外抵京人員目的地是其他省市，則由各省市安排在新國展中心的專門救護車輛，轉送至當地的集中觀察點，進行14天集中觀察。

北京小湯山醫院啟用，設千餘張床位。（新華社）

據內媒報道，首都機場疫情處置專區旅客量大幅增長，人員篩查壓力持續增加。地壇醫院已累計篩查1601人，小湯山醫院周一起加入疏解壓力，主要用於入境人員的篩查，疑似病例及輕型、普通型確診患者的治療。新改造好的小湯山醫院共有床位1000餘張。目前已經從22家市屬醫院選派了600餘名醫護人員進駐工作。

（綜合報道）