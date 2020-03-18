【新冠肺炎】塞爾維亞總統感謝中國援助　批評歐盟團結是童話

自湖北武漢爆發的新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界多國宣布進入緊急狀態。中國不斷向國際社會提供援助。據官方透露，截至目前，中國已向巴基斯坦、老撾、泰國、伊朗、韓國、日本、意大利、非盟等數十個有需要的國家和地區組織提供了急需的醫療物資。收到中國首批援助物資後，塞爾維亞總統武契奇周二（17日）通過在Twitter上再次表達對中國的感謝，並配上一張中塞兩國國旗的圖片。

塞爾維亞總統武契奇3月15日以電視講話的形式向中國求援並宣布該國將進入緊狀態。圖為武契奇對中國援助表示感謝言論截圖。（Twitter@Aleksandar Vucic）

武契奇（Aleksandar Vucic）在Twitter表示，「我們為雙方的友誼感到自豪，我們永遠不會忘記中國朋友的幫助！」

此前武契奇宣布塞爾維亞進入緊急狀態並向中國求助，稱「歐洲團結不存在，這是紙上的童話」，又說「唯一能夠幫助塞爾維亞的是中國」。中國首批援助物資3月15日晚連夜運抵貝爾格萊德，這也是塞爾維亞收到的第一批來自國外的疫情防控物資援助。

連日來，中國援助物資陸續抵達多個國家和地區。3月16日中午，來自中國的30萬個口罩運抵比利時列日機場，這是歐洲新冠肺炎疫情暴發以來，比利時首次得到大規模外來援助。

此外，中國援助物資也已陸續抵達意大利、西班牙、韓國、日本、伊朗等多個國家和地區。同時，中國醫療專家組迅速馳援意大利、伊朗、伊拉克等國，考察當地定點醫院，為分享中國抗疫經驗。目前中國已與100多個國家、10多個國際和地區組織分享抗疫經驗，中國工程院院士鍾南山等一批中國專家頻繁與東盟、中亞、歐洲、美國的有關專家進行連線交流。

3月17日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上稱，當前隨着疫情在全球蔓延，一些國家面臨醫療防疫物資缺口，希望得到中國的援助或從中國購買。耿爽表示，中國在全力抗擊本國疫情的同時克服自身困難，已經或者正在向巴基斯坦、老撾、泰國、伊朗、韓國、日本、意大利、非盟等數十個有需要的國家和地區組織提供了他們急需的醫療物資。中方鼓勵和支持中國的醫療設備、救治藥品、防護用品生產企業擴大生產工。在保證國內需求的同時，對接國外商業採購需求，共同為全球抗擊疫情做出貢獻。