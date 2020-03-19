全國18日發生十餘起森林火災　專家指近期風乾物燥須加強防火

中國應急管理部19日消息，北京等地18日發生多起森林火災，應急管理部立即調度部署各地滅火，經全力撲救，目前多個火場明火已撲滅。有專家表示，近日空氣濕度小，風乾物燥，需警惕用火安全，做好城市、森林、草原防火工作。

截至19日1時許，北京延慶、平谷、房山三處火災明火已被撲滅。另外，陸續接報河北、山西、遼寧、山東、甘肅等地11起森林火災，其中6起明火已撲滅，其他火場正在全力撲救中。

對此此次火災，應急管理部表示，火災發生後，中央領導高度重視，國家森林防火總指揮部調度北京、河北、山西等地應急部門，深入瞭解火場情況，研判分析火勢發展，要求全力以赴撲救火災，嚴防蔓延；做好火場周邊管控，及時轉移撤離受威脅群眾；落實安全防護措施，確保救火人員安全；督促各地再部署、再落實防火措施，切實加大火源管控和森林防火宣傳力度，堅決遏制當前森林火災多發態勢。同時，應急管理部調派國家綜合性消防救援隊伍分赴各地撲火，並派出多個工作組趕赴火場指導撲救。

18日，中國北方大部地區出現大風天氣，18日午後至夜間，北京大部分地區陣風風力達8～9級，局地風力達10級以上。據氣象部門預報，18日至19日中國西北地方東部、內蒙古大部、東北地區中南部、華北、黃淮等地有大風天氣，風力普遍有4～6級，陣風風力7～8級。專家特別提醒，目前階段由於空氣濕度小，風乾物燥，需警惕用火安全，做好城市、森林、草原防火工作。

（中新社）