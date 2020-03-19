【新冠肺炎】從英國經香港返深圳　2名內地留學生確診染疫

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散。內地疫情漸趨緩和之際，大批海外華人回國避疫，境外輸入病例數連日急增。深圳周三（18日）新增2宗境外輸入新冠肺炎病例，患者均為在英國求學的內地留學生，經香港返回深圳後確診。

深圳3月18日新增的2名境外輸入病例都是從深圳灣口岸入境。（中新社）

其中一名新增的22歲男患者，居於深圳市福田區。他在3月15日從倫敦希思路機場乘坐芬蘭航空AY1338航班到達芬蘭赫爾辛基機場。翌日（16日）再乘坐AY099航班前往香港，當日下午4時左右乘坐的士前往深圳灣口岸，晚上被福田區專車送到集中隔離點入住。他報稱從英國到香港飛行期間，除就餐外均佩戴口罩，入境時體溫為36.3℃。

該男子在3月17日接受咽喉採樣，當晚出現低燒。駐點醫生3月18日報告，該男子病毒核酸檢測初步顯示確診，同日被轉送到深圳市第三人民醫院隔離治療，後經深圳市疾控中心病毒核酸覆檢結果相同。

另一名新增的19歲男患者此前居住於廣東省東莞市，3月16日上午從希思路機場乘坐新加坡航空SQ317航班，前往新加坡樟宜機場。他翌日（17日）再乘SQ856航班並於同日抵達香港，之後乘坐的士到深圳灣口岸過境，當時體溫為36.4 ℃。

該男子當時報稱有英國旅居史，有咳嗽、乏力等症狀，海關部門將其留置於深圳灣口岸隔離觀察室，後送到華中科技大學協和深圳醫院診治。3月18日經兩次病毒核酸檢測後確診，目前他已被轉送深圳市第三人民醫院隔離治療。

自2月22日以來，深圳共新增10例新冠肺炎病例，全部為境外輸入，其中英國4宗，菲律賓2宗，西班牙、法國、瑞士、荷蘭各1宗。

港府向全球發紅色旅遊警示，並於3月19日起要求所有入境者家居隔離14日，機場十分冷清，不少港人趕於限期前回港。（盧翊銘攝）

目前深圳大部分口岸已經關閉，深圳灣口岸成為海外華人（特別是廣東籍海外留學生）經香港回內地的最主要的入境通道。

因應境外輸入病例增加，外國到港強制檢疫令今日（19日）凌晨生效，從中國以外的所有地區的抵港人士亦須接受14天強制檢疫。惟來港過境的內地旅客逗留條件為7天，不符合14天隔離需要。陳肇始在機場見記者時指，「如果簽證條件不夠14天，應該已經達不到我們要求。」

據了解，來港過境人士，不分國籍包括內地旅客，只要是在機場轉機往其他地方，或在海天客運碼頭轉乘快船到內地，是毋須辦理入境香港手續，即不屬於入境抵港人士。最新強制檢疫令生效後，如過境內地旅客欲入境香港會被拒絕。

而衞生署發言人回覆查詢指，由3月19日起，衞生署港口衞生科人員會要求所有於抵港前14日曾到所有海外國家／屬地的人士（不論是否香港居民）接受強制檢疫。有關檢疫措施適用於入境人士。只在機場轉機的過境旅客不受影響。

但據最新資料，鑑於新型冠狀病毒感染情況，從香港國際機場出發到珠江三角洲／澳門的快船服務暫停，跨境客車服務只有限度前往澳門，其餘路線亦已暫停，港深機場中轉服務暫停。這也意味著，在香港轉機的旅客若要入境內地，則需要在香港機場再次乘坐飛機抵達內地的機場。

（綜合報道）