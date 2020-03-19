【新冠肺炎】回應G20視像峰會 　外交部：積極參與抗疫國際合作

為應對新冠肺炎疫情，沙特阿拉伯提議近期召開G20領導人視頻會議，對此，中國外交部發言人耿爽在周四（19日）回應稱，新冠肺炎疫情引發多國公共衛生危機，產生了嚴重的經濟、金融和社會影響。在這個關鍵時刻，全球主要經濟體應進一步加強政策協調，在做好各自防控工作同時加強國際合作，共同應對新冠肺炎疫情，維護世界經濟穩定。

耿爽表示，作為國際經濟合作主要論壇和應對全球化危機的重要平台，G20應該發揮同舟共濟的夥伴精神，在抗擊疫情、穩定經濟方面發揮引領作用，採取協調一致行動，對外傳遞團結合作、共克時艱的積極信號，維護各國人民健康福祉，提振國際市場信心，努力維護世界經濟強勁、可持續、平衡和包容增長。

他強調，自新冠肺炎疫情暴發以來，中方在全力做好國內抗疫工作同時，始終秉持人類命運共同體理念，積極參與抗疫國際合作。中方願意與國際社會一道，繼續通過G20等平台機制，為更好地應對全球公共衛生安全挑戰、促進全人類共同利益貢獻中國智慧和中國方案。

新冠肺炎疫情全球延燒，多國紛紛宣布進入緊急狀態。（AP）

G20沙特秘書處3月17日發布聲明稱，G20領導人將提出一套協調一致的政策以保衛民眾、維持全球經濟發展。但該聲明尚未提及峰會的具體時間。

值得注意的是，有關這樣形式的會議，有不少國家已經提議了。3月13日，韓國總統文在寅與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話時提及，為應對新冠肺炎疫情，除了韓法兩國的合作，舉行G20視像會議也頗有助益。韓聯社報道稱，馬克龍回應表示，願與韓方一同付諸實踐。

3月15日，青瓦台國家安保室室長鄭義溶與白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'brien）通電話，請求將G20視像峰會的提議轉達給美國總統特朗普（Donald Trump）。奧布萊恩答覆贊同了這一提議，並表示特朗普考慮在七國集團（G7）視頻峰會上討論該問題。

3月16日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez Perez-Castejon）向沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）提議召開G20特別會議，以期聯合全球主要國家的領導人共同抵禦此次疫情危機，尋求解決之路。西班牙政府稱，穆罕默德已經接受提議，並承諾在未來幾天內召開特別視頻會議。

《德干先驅報》3月17日也報道稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）與南亞區域合作聯盟領導人就新冠肺炎召開視像會議之後，莫迪致電沙特王儲，G20國家領導人也舉行類似的峰會。