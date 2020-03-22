【新冠肺炎】一家6口從英國抵京已確診4人　包括1歲女童

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，大批海外華人回國避疫，內地境外輸入病例急增，首都北京成為重災區之一。截至今天（22日）12時，累計報告境外輸入確診病例99例。

在今天北京市政府新聞辦舉行發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火通報了一起典型案例，一戶從英國來京家庭6人中共有4人確診。

入境人員抵達北京首都國際機場，填報健康申明卡。（新華社）

通報指出1歲女童于某某3月7日至15日在英國居住生活。3月13日，出現咳嗽、流涕症狀。16日隨父母一家六口乘坐新加坡航空SQ317航班從英國出發，經新加坡轉乘新加坡航空SQ802航班飛往北京。17日抵京，在海關入境檢疫時進行體溫登記時因祖母、母親出現發熱等症狀，患兒隨家長於18日由專車送至北京小湯山醫院。20日，患兒標本檢測新型冠狀病毒核酸陽性，21日診斷為確診病例，臨床嚴重程度為輕型。

截至3月21日，患兒于某某一家6人中共有4人確診，其中患兒祖母和母親於3月18日確診，患兒和哥哥於3月21日確診。目前四名確診病例在小湯山醫院隔離治療，患兒父親及患兒姐姐作為密切接觸者在小湯山定點醫院進行集中隔離觀察。

北京重啟2003年沙士（SARS）期間的小湯山醫院，設立一千張床位，主要用於境外返京人員中需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的篩查和治療。（資料圖片）

北京疾控部門提醒，國外疫情形勢嚴峻復雜，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，防範境外疫情輸入是當前防控重點。真誠提示境外華人華僑如出現發熱、咳嗽等症狀，要及時到當地醫療機構就診，自覺遵守當地傳染病防控相關要求，避免長途旅行，減少感染風險。

入境來京人員要嚴格遵守疫情防控相關法律規定，落實從北京口岸入境人員全流程、全封閉管理，依法申報個人健康信息，配合北京海關檢疫和醫務人員落實各項措施，並依法如實報告旅行史和病史。

海關工作人員向機上乘客解答入境檢查工作的相關問題。（新華社）

大批海外華人回國避疫，內地境外輸入病例急增，北京成為重災區之一，截至3月22日12時，累計報告境外輸入確診病例99例。作為境外疫情阻擊戰最前線的首都機場，面臨前所未有的輸入性風險。為此中國民航局今日聯同外交部、國家衛生健康委、海關總署、移民局發布公告，自23日起所有赴北京的國際航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境。實施檢疫並辦理入境手續，行李清關。檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京。腹艙所帶貨物在北京清關。