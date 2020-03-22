【新冠肺炎】武漢女釋囚突破封城返京確診　獲不追究法律責任

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情爆發，重災區湖北省武漢市於1月23日起「封城」。期間，卻有一名女釋囚突破封城，於2月22日離開武漢抵達北京，後被確診患上染疫。事件引起廣泛討論，官方亦隨即宣布調查。

北京市今日（22日）通報調查進展，表示該女釋囚長期在監獄服刑，不了解北京疫情防控工作相關措施，決定不追究其法律責任。

黃某英從獲釋後離開武漢，入住北京市東城區的一處屋苑。（網上圖片）

北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會今日通報「武漢刑滿釋放人員黃某英進京事件」相關情況。會上表示，確診染疫的女釋囚黃某英經地壇醫院治療，於3月15日治癒出院，正在集中觀察。她的女兒覃某及其前夫楊某益經14天隔離觀察後，核酸檢測均為陰性。

北京市公安局東城分局經過調查，楊某益、覃某未遵守疫情防控相關規定，楊某益自武漢返京後仍出入公共場所，覃某未主動向社區報告，隱瞞與楊某益一同前往武漢接回其母親的事實。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十條規定，東城公安分局給予楊某益行政拘留處罰，給予覃某治安警告處罰。

鑑於黃某英長期在監獄服刑，不了解北京疫情防控工作相關措施，且返京後居家未外出，未造成感染他人的風險，公安機關決定對其不追究法律責任。