【新冠肺炎】深圳圖書館、音樂廳等文化場館　今起陸續恢復開放

新冠肺炎疫情在內地逐漸受控。深圳市表示，根據國家、省、市有關疫情防控和公共場所恢復開放的精神及相關工作指引，當地的圖書館、美術館、音樂廳、博物館、展覽館等文化場館於3月24日起陸續有序對外開放。

疫情期間，深圳各大文化場館都實行實名登記，限定人數。入館前市民需佩戴口罩，出示本人實時健康碼供工作人員核對、登記，並接受工作人員體溫測量。

其中，深圳圖書館的開放時間縮短為周二至周日上午10時至下午4時，講座、培訓、活動等人員聚集性活動暫不舉辦。同時在館讀者人數控制不超過300人，人數達到上限後實行「出一進一」動態管理。所有讀者入館須佩戴口罩並接受體溫監測。

深圳音樂廳關閉近兩個月後，亦於今日重開，實施入館實名登記，入館前需佩戴口罩，出示本人實時健康碼供工作人員核對、登記，並接受工作人員體溫。音樂廳每天同一時間入館人流量達50人時，將實行人流控制措施。因應疫情，深圳音樂廳早前陸續取消（或延期）2至3月全部演出，以及4月份部分演出。

此外，深圳市部分美術館將於3月24日陸續開館，但前往美術館看展的市民需要提前預約。

早前報道，因應內地新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，深圳市全市已於22日降為「低風險地區」，能有條件全面開放商場，大型連鎖超市、餐館、娛樂場所、演出場所（館），網吧、圖書館、博物館等各類公共場所。