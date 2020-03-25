【新冠肺炎】鍾南山團隊最新研究：連花清瘟可抑制病毒

國外期刊《藥理學研究》（Pharmacological Research，IF 5.572）近日在網上刊出名為《連花清瘟對新型冠狀病毒具有抗病毒、抗炎作用》的研究文章，論文作者包括廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室主任鍾南山、研究員楊子峰等。文章顯示，連花清瘟能顯著抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）在細胞中的複製，從而發揮抗新冠病毒活性的作用。

中國藥廠向意大利捐贈中藥連花清瘟用於治療新冠肺炎。（微博@中國日報）

研究結果顯示，連花清瘟能夠顯著抑制SARS-CoV-2在Vero E6細胞中的複製，並明顯降低促炎細胞因數（TNF-α，IL-6，CCL-2/MCP-1和CXCL-10/IP-10）的表達水準。總體來說，體外實驗顯示連花清瘟能顯著抑制新冠病毒的複製，影響病毒形態，發揮抗炎作用。

此前，鍾南山院士團隊曾在廣東疫情防控發佈會上表示，研究證實連花清瘟在體外有顯著抑制新型冠狀病毒的細胞病變效應；對新冠病毒感染細胞和誘導的TNF-α、IL-6等炎性因數過度表達有抑制作用。

新冠疫情暴發以來，連花清瘟膠囊（顆粒）先後被國家及20餘個省市新冠肺炎診療方案推薦，在火神山、雷神山及方艙醫院等醫療機構廣泛使用。

米內網資料顯示，在2017年度中成藥感冒用藥銷售收入排名中，連花清瘟顆粒和連花清瘟膠囊分別排名第二、第四，市場份額分別為6.24%、4.21%。日前，河北省藥監局正式批復同意石家莊以嶺藥業有限公司委託北京以嶺藥業有限公司生產連花清瘟膠囊，這使連花清瘟膠囊日產量再增加300萬粒，達到日產5300萬粒。

另據了解，目前，中國已向伊拉克、意大利援助了12萬盒、10萬盒的連花清瘟膠囊（顆粒），用於支援抗疫。據生產商以嶺藥業介紹，該公司正通過中國紅十字會向兩國捐贈第二批連花清瘟。

（新京報）