【新冠肺炎】中國第三批專家赴意大利　帶大量物資包括30萬個口罩

中國外交部發言人耿爽在周三（25日）的例行記者會上宣布，為協助意大利應對新型冠狀病毒肺炎疫情，中國政府決定向當地派遣第三批抗疫醫療專家組。據了解，該專家組由國家衛健委組建，成員由福建省衛健委選派，已於周三中午啟程出發。

中國向意大利派遣第三批抗疫醫療專家組。（微博）

另據內地傳媒報道，應意大利政府邀請，中國政府第三批赴意大利抗疫醫療專家組從福建福州啟程，協助意大利展開疫情防控工作。專家組一行共有共14人，隨行有攜帶一批由福建省捐贈的醫療救治物資，包括有30部呼吸機、20套監護儀器、3000件防護服、2萬個N95口罩、30萬個醫用口罩、3000個隔離面罩等。

中國第三批赴意大利抗疫醫療專家組的主要任務，將會是與當地醫院和專家展開經驗交流，介紹中國抗疫經驗，並結合意大利的實際情況，提供防控和診療建議。此外，專家組亦會對在意中資機構、華人華僑、留學生進行疫情防控科普教育、防控宣傳和提供必要的防護物品、中醫中藥，並視當地法律法規和具體情況，展開醫療衛生指導和幫助。

意大利是全歐洲新型冠狀病毒肺炎疫情最嚴重的國家之一，當地至今已累計有69176宗確診病例，並有6820宗死亡病例。

（綜合報道）