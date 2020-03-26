中國以間諜罪起訴楊恒均　澳洲政府表示「強烈反對」

澳洲籍華裔作家、中國外交部前官員楊恒均在遭羈押超過420天后，其代理律師莫少平3月24日收到官方通知，稱楊恒均涉間諜案已移交檢察院審查起訴。澳洲外長佩恩（Marise Payne）3月25日說，澳洲政府「強烈反對」中國當局正式起訴這位小說作家和民主宣導者。對此，中國方面敦促澳洲尊重中國的司法主權，不要干涉中方依法辦案。

按照中國法律，最高人民檢察院在審查有關證據後，通常在一個月內，會把案件移交法院審理；但案件亦有可能需要進一步繼續調查。據悉，若間諜罪名成立，最高可判無期徒刑甚至死刑。

楊恒均是美國哥倫比亞大學訪問學者，此前曾在中國外交部工作，2000年移民澳洲。2019年8月23日，楊恒均被中國當局以間諜罪逮捕。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）要求中方立即釋放楊恒均。（網絡圖片）

澳洲外長佩恩3月25日表示，強烈反對中國以間諜罪起訴楊恒均。佩恩說，楊恒均的健康狀況不佳，更容易感染新冠病毒，澳洲呼籲中方給予楊恒均人道主義的考慮。佩恩還表示，澳方要求通過電話或寫信聯繫楊恒均，但是都被中方拒絕。

中國外交部發言人耿爽25日在外交部例行記者會上說，楊軍（楊恒均）涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，中國有關部門正在嚴格依法辦案，中方敦促澳洲方面要尊重中國的司法主權，停止以任何形式來干預中方依法辦案。

耿爽還表示，在當前疫情防控時，為了保障在押人員的安全，暫不安排相關的探視活動，待疫情穩定好轉後會另行安排。

路透社曾稱，澳洲決定禁止華為參與其5G網路建設，以及坎培拉指稱北京干涉澳洲內部事務，這些使澳中關係緊張。楊恒均被拘押和起訴更使兩國關係進一步惡化。

澳洲政府一直否認楊恒均曾經為澳洲政府從事間諜活動。

（綜合報道）