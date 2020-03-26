【新冠肺炎】科技部：中國企業正與美德英等國公司合作研發疫苗

新型冠狀病毒肺炎疫情仍未停息，截至周四（26日），全球現有確診患者超過33萬人，多國正加快速度研發疫苗對抗病毒。國務院新聞辦公室定周四上午舉行記者會，科技部副部長徐南平在會上透露，中國有關企業正在與美國、德國和英國等多國公司合作研發疫苗。

科技部副部長徐南平介紹中國與國際研發疫苗的進展。（中國網）

徐南平表示，疫苗研發難度很大，對安全性、有效性要求非常高，所以在研發的過程中充滿著不確定性。對於這樣一個全球非常需要、對抗疫非常關鍵而難度又非常大的疫苗研發，開展國際合作，集中人類的智慧來做這件事是一個正確的選擇。

據他介紹，目前中國企業已進行的實質性合作項目包括，與美國的Inovio公司合作的DNA疫苗，跟德國BioNTech公司合作的mRNA疫苗，與英國GSK公司合作的重組蛋白疫苗。還有更多的合作在進一步洽談之中。

2月1日，科研人員展示新型冠狀病毒mRNA疫苗研發實驗過程。（中新社）

徐南平還指出，疫情發生後，中國科技界第一時間科學分離鑑定出病毒毒株，並向世界衛生組織共用了病毒全基因序列，為全球科學家開展疫苗研究提供基礎，建立形成適合不同階段患者的治療方案，並在短時間內建立核酸檢測、抗體檢測相配套的檢測體系。

在共用數據方面，徐南平稱，中國建立兩個平台，一是在國家微生物科學數據中心的「全球冠狀病毒組學數據共用與分析系統」；二是國家生物信息中心發布「2019新型冠狀病毒數據庫」，此數據庫已為152個國家和地區的7.6萬多名訪客提供資料服務，至25日下載的檔案大概444萬份。

據此前報道，內地由陳薇院士領銜的軍事科學院軍事醫學研究院科研團隊研製的重組新冠病毒疫苗，正在武漢進行Ⅰ期臨床試驗。

（綜合報道）