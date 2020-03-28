【新冠肺炎】陳一新：抗疫工作中倍感市域社會治理亟需現代化

據中央決定，中央政法委秘書長陳一新任中央指導組副組長，2月8日趕赴湖北武漢，開展抗疫指導工作。中央政法委官方微信號《中央政法委长安剑》28日發文（以下簡稱「文章」），指陳一新3月27日主持召開了武漢督導工作總結會，回顧總結50天來的戰鬥歷程、戰略謀劃、戰術實施、戰地督導、戰疫體會。文章回顧了50天抗疫工作情況，指出當下社會治理亟需現代化。

文章回顧說，2月12日上午，陳一新坐鎮武漢市指揮部，舉行全體成員會議，提出「打好武漢保衛戰要發起總攻！」

文章指，陳一新從建立工作機制入手，推動建立中央指導組與武漢市指揮部的碰頭例會制度，以期提高指揮部的謀劃力、協調力、執行力。文章說，碰頭例會規定，每天上午安排一個半小時，學習習近平總書記最新重要講話和指示批示精神，通報疫情防控工作落實進展情況，專題研究一兩個關鍵而緊迫的問題。

文章說，經多方努力，武漢2月21日基本實現了「病人等床」向「床等病人」轉變；2月25日，定點醫院、方艙醫院、隔離點的可使用床位總數達13萬張，已實現富餘供給。

陳一新（右）考察社區情況。（長安劍微信公眾號）

文章強調，抗疫工作中，網絡輿情引導不到位、闢謠不及時等問題較為突出。陳一新要求武漢市，打贏武漢保衛戰，要統籌網上網下「兩個戰場」，既要打贏網下疫情阻擊戰，又要打贏網上輿情引導戰，重視做好疫情防控、輿情引導和社情疏導。

武漢紀檢監察機關立案查處266人

此外，文章指，戰疫前期賞罰不舉，影響了抗疫成效。陳一新宣導推進兩項措施：激勵動真格、問責不手軟，優秀的火線提拔，不合格的火速問責，在疫情防控主戰場選拔戰將猛將。截至3月27日，已火線提拔優秀幹部55名、火線發展黨員224名；全市紀檢監察機關立案查處266人，組織處理局級幹部11人、處級幹部256人。

目前抗疫進入決戰決勝階段，陳一新提醒，越是勝利在望之時，越要慎終如始。當前，武漢社會總體穩定，但各類風險隱患不少。陳一新要求武漢市堅持底線思維，未雨綢繆，儘早研究「災後綜合症」，抓住工作視窗期，早做準備，打好主動仗，力求把矛盾風險化解在萌芽。

陳一新和一線人員交談。（長安劍微信公眾號）

及早防控化解社會戾氣積聚風險

陳一新要求超前研究和及早防控化解「四大風險」：社會矛盾擴散升級的風險、經濟糾紛集聚的風險、公共安全壓力反彈的風險、心理創傷銳化及社會戾氣積聚的風險，確保社會大局穩定。

「大疫之時，人民群眾有許多困難問題需要我們去説明解決，有許多心靈創傷需要我們去撫慰。」 陳一新要求武漢市，要把人民群眾的難點痛點作為工作的著力點，抓緊研究和開展善後工作，妥善解決好群眾的合理訴求。

小矛盾小問題解決在基層

陳一新說，這次抗疫表明，推進市域社會治理現代化具有極端重要性；市域風險隱患防控處置不及時，潛在的問題就會變成現實的風險，區域性風險就會釀成全域性風險。 未來要把小矛盾小問題解決在基層、把大問題大風險必須解決在市域。

在總結會上陳一新表示，倍感市域社會治理亟需現代化。他指，去年以來，習近平多次強調要加快推進市域社會治理現代化。市域是重大矛盾風險的產生地、集聚地，但市域具有較為完備的社會治理體系，具有解決重大矛盾問題的資源能力和統籌能力，把重大矛盾風險化解在市域效率最高、成本最低、影響最小。市域社會治理是國家治理的基石，要把重大風險化解在市域作為努力方向。

陳一新表示，抗疫中，市域社會治理有許多創新經驗，但也暴露出不少短板弱項，要把加強市域社會治理體系和能力現代化，作為撬動國家治理現代化的一個戰略支點來抓。要汲取這次抗疫鬥爭的經驗教訓，常態做好應對重大風險的思想準備、法治準備、組織準備和物質準備，及時把重大風險化解在市域，確保風險不外溢。