【新冠肺炎】內媒：全球搶購中國製呼吸機　工廠訂單排到六月以後

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，各地醫療物資供應緊張，呼吸機更是普遍缺貨。內媒《財經》報道指，中國作為全球重要的呼吸機生產國，世界各國紛紛搶購中國製呼吸機，一些工廠訂單甚至已排到六月以後。

疫情之下，全球呼吸機缺貨。（路透社）

全球目前新型冠狀病毒肺炎累計確診人數已逾66萬人，死亡個案逾3萬宗。然而，全球醫療物資短缺嚴重，呼吸機更是陷入全球性缺貨。根據美國重症醫學會估計，美國總共將有96萬名患者需要使用呼吸機，但美國只有大約20萬台存貨。另有報道指，在疫情造成死亡人數最多的意大利，呼吸機的嚴重短缺已經迫使醫生忍痛放棄對一些病人的救治。

醫療器械公司：成千上萬的訂單等著交付

多國近日紛紛向中國工廠採購呼吸機。《財經》報道引述內地醫療設備生產商「誼安醫療」表示，自全球疫情暴發以來，其陸續接到意大利、英國、德國、俄羅斯、塞爾維亞等35個國家和地區的呼吸機緊急採購項目。

公司董事長助理李凱表示，世界上沒有一個國家不想立即從中國買到呼吸機，有成千上萬的訂單在等著交付，「問題是我們能夠多快地生產出這些呼吸機。」

報道又引述南京一家醫療器械公司的工作人員張雪指，全球疫情加速以來，每日都接到很多購買諮詢電話。「幾乎每個客戶都在和我講，可不可以先勻出幾台，交貨期太久了，他們等不到。但是我真的沒有辦法，訂單實在太滿。」她又說，上周之前，諮詢客戶主要以意大利、西班牙疫情嚴重的歐洲國家為主。但是最近有很多南美國家，包括中東、以及一些非洲國家，也開始諮詢要購買呼吸機。

財新報道指，內地工廠呼吸機訂單排到六月以後。（中新社）

原材料短缺、物流不暢等影響生產速度

據報道，內地一些大型工廠的訂單早已排到六至七月份，小型工廠的訂單亦十分緊張。原材料的短缺以及物流的不暢都影響了呼吸機的生產速度。目前生產難題主要在於關鍵元器件的短缺以及物流受阻。

報道指，一些配件需要從歐洲和德國進口，但是由於疫情影響，航班不確定，交貨期不定。原材料的供應也十分緊張，所有的呼吸機廠家都在搶這些原配件，最後每個廠家能拿到的貨很少。此外， 物流不暢亦影響呼吸機的正常交付。