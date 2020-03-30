【新冠肺炎】京交會延期　具體時間另行通知

受新冠肺炎疫情影響，原定5月28日至6月1日在北京舉辦的「2020年中國國際服務貿易交易會」（京交會）將延期，具體時間將另行通知。

京交會組委會表示，將密切關注疫情進展，加強與相關部門的溝通協調，妥善安排最佳展期，及時通報各項進展。同時，努力做好各項後續服務，優化展會內容，提升展會品質，待疫情結束后，呈現一個更高規格、更高層次、更高水平的全球服務貿易盛會。

據知，京交會由商務部和北京市政府共同舉辦，世貿組織、聯合國貿發會議、經合組織等國際組織共同支持。2012年5月28日，首屆中國（北京）國際服務貿易交易會在京開幕。從2019年開始，京交會正式更名為中國國際服務貿易交易會。

北京於2月至4月，7家主要大型場館受疫情影響的展會項目共計87個，其中，確定延期項目69個，取消項目5個，待定項目13個。北京市商務局副局長孫堯稍早前曾表示，因新冠肺炎疫情，中國國內外會展業發展今年面臨嚴峻形勢。

廣交會早前亦已宣布延期。（網上圖片）

廣交會同樣延期舉行

原定於4月15日舉辦的「中國進出口商品交易會」（廣交會），早前亦已宣布延期。

至於今年年底的舉辦的上海進博會，官方早前表示，儘管新冠肺炎疫情讓部分展覽活動進度受影響，但對進博會籌備工作並未受到過多影響，