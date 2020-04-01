【新冠肺炎】疫情「大局初定」　孫春蘭湖北調研復工復產情況

新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢緩解，而自1月22日起就一直在武漢坐鎮的國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭則開始在湖北進行調研。

據《新聞聯播》3月31日報道，孫春蘭率中央指導組赴咸寧市調研春耕生產和企業復工復產情況。

湖北在疫情好轉之後，農副產品出現滯銷情況。此次孫春蘭前往咸寧，首先就去了咸安區汀泗橋鎮黃荊塘村春茶種植基地。

孫春蘭表示，要為農資運輸、勞動力流動開闢「綠色通道」，確保涉農生產資料供應充足。

作為茶葉大省，湖北省茶葉總產量、出口貨值均居中國第四，但在疫情期間損失嚴重。據《湖北省茶葉產銷情況報告》顯示，自新冠肺炎疫情發生以來，茶產業直接經濟損失達8.38億元人民。

根據《新聞聯播》畫面顯示，孫春蘭還去了湖北奧瑞金包裝有限公司和咸寧南玻光電玻璃有限公司。

孫春蘭表示，及時解決地方和企業反映的難點堵點問題，全力以赴推動經濟社會發展快速平穩「重啟恢復」。

除了孫春蘭，湖北省委書記應勇當天也主持召開省防控指揮部會議，研究了多個議題，其中一個也是復工復產。

除湖北省委書記應勇、省長王曉東參加外，還有湖北省委常委、常務副省長黃楚平，省委常委、宣傳部部長王豔玲，省委常委、省衛健委主任王賀勝，省委常委、武漢市委書記王忠林。

應勇在會議上表示，要千方百計推動湖北省農副產品銷售。