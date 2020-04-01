【新冠肺炎】內地昨日無症狀感染者總數1367宗　7成在湖北

國家衛健委在周三（1日）中午公布最新的新型冠狀病毒肺炎疫情數字，截至3月31日，31個省區市及新疆生產建設兵團報告新增36宗確診病例，其中35宗是境外輸入病例及一宗本土病例（廣東），並新增7宗死亡病例（湖北6宗，上海1宗），以及新增26宗疑似病例，均為境外輸入病例。 值得一提是，今次是國家衛健委首次在每日疫情通報中公布無症狀感染者的情況，當天共新增130宗無症狀感染者，並有兩宗轉為確診病例。目前尚在醫學觀察無症狀感染者有1367宗，較此前一天減少174宗。 此外，湖北衛健委公佈信息顯示，全省新增無症狀感染者47例，當日轉確診1例（為境外輸入病例），解除隔離289例，尚在醫學觀察無症狀感染者982例。

其他數字方面，3月31日新增治癒出院病例186宗，解除醫學觀察的密切接觸者1418人，重症病例減少62宗；境外輸入現有確診病例691宗（含重症病例20宗），現有疑似病例169宗。境外輸入累計確診病例806宗，累計治癒出院病例115宗，累計死亡病例0宗。

內地累計確診病例有81554宗，3月31日新增確診病例，其中35宗是境外輸入病例及一宗本土病例（廣東）。（中新社）

截至3月31日，內地現有確診病例2004宗（含重症病例466宗），現有疑似病例172宗。累計確診病例81554宗，累計治癒出院病例76238宗，累計死亡病例3312宗，累計追蹤到密切接觸者707913人，尚在醫學觀察的密切接觸者20314人。

疫情重災區湖北省的具體情況方面，湖北新增確診病例1宗（武漢1宗，為境外輸入病例），新增治癒出院病例173宗（武漢173宗），新增死亡病例6宗（武漢5宗），現有確診病例1283宗（武漢1279宗），其中重症病例435宗（武漢432宗）。累計治癒出院病例63326宗（武漢46175宗），累計死亡病例3193宗（武漢2553宗），累計確診病例67802宗（武漢50007宗）。新增疑似病例0宗（武漢0宗），現有疑似病例0宗（武漢0宗）。

（國家衛健委）