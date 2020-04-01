【新冠肺炎】習近平：現在防控還不能夠麻痺　要控制大型聚集活動

新冠肺炎（COVID-19）疫情在內地形勢緩解，中共總書記、國家主席習近平3月29日至4月1日，先後來到寧波、湖州、杭州等地，就統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作進行調研。

31日下午，習近平在杭州城市大腦運營指揮中心考察調研時說，「現在防控還不能夠麻痺，還是不要進行過多的聚集活動。大家想看電影，就看網上的吧！還有球賽這些大型聚集活動，特別是在室內，還要控制。再有就是餐飲，掌握人數。今天我到西溪濕地去了，那裏是預約。預約旅遊，現在一律要求在定額的30%，我覺得這些還都是需要的，這也是一個國家治理水平的表現。該管起來就能夠迅速地管起來，該放開又能夠有序地放開，收放自如，進退裕如，這是一種能力。」

習近平3月29日至4月1日，先後來到寧波、湖州、杭州等地考察。（新華社）

對於習近平此次浙江之行，新華社稱大有深意：當前疫情防控工作，一是決不能鬆勁，二是要精準施策。

同時，中共中央明確提出，要以省域為單元推動經濟社會秩序恢復。所轄縣區均為低風險的省份，要全面恢復正常生產生活秩序。除湖北、北京以外，對於省內仍有中風險縣區的省份，要做好精準防控，有序恢復生產生活秩序。

因此習近平浙江之行，也被認為是中國政府工作重點開始由新冠肺炎疫情防控轉向恢復經濟的信號。

從疫情防控轉向恢復經濟發展

為了應對新冠疫情，中共此前採取了嚴格的防疫措施，中國經濟遭到不小的打擊，許多中小企業都面臨嚴重的生存問題。

在習近平此次視察之前中共政治局密集開會，研究恢復經濟發展的對策，甚至曾在2月23日召開了一個17萬人大會，被認為是恢復社會秩序重啟經濟秩序的動員會。

3月27日最近一次中共中央政治局會議定調說，中國疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復，成績來之不易。「當前，國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化，境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，我國疫情輸入壓力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰」。

事實上，近一個月，包括浙江在內，中國國內復工復產激增，但是受制於國際疫情的肆虐，外貿等面臨困難。同期，中共外派十餘調研組赴各地督促復工復產。