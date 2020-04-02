【新冠肺炎】委內瑞拉至今有144宗病例　中國專家抵當地協助防疫

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中在南美洲國家委內瑞拉，雖然當地疫情仍處於初期，截至目前累計有144宗確診病例，據報尚有出現死亡病例。但總統馬杜羅上月已經發布緊急命令，要求在全國範圍實施社會隔離措施。 為協助委內瑞拉對抗疫情，中國派出醫療專家組，並於當地時間3月30日抵達後迅速展開工作，至今三天內已分別與該國的衛生部官員、醫療專家、內閣主要成員展開討論研究，並與馬杜羅進行電話會議，介紹中國的經驗。

中國專家與委內瑞拉專家開會研究防疫。（新華社）

中國亦有捐贈委內瑞拉不少醫療物資。（新華社）

據中國官方傳媒報道，委內瑞拉專家在會議中認真聽取中國專家介紹並積極提問，中國專家亦肯定委內瑞拉的防疫工作，認為所采取的措施是正確有效，未來將會通過更多會議或實地，對細節和具體的措施進行指導，加以改善。

報道提到，今次中國派出的醫療專家組，是由國家衛健委組建，成員來自江蘇省，有呼吸與危重癥醫學、傳染病控制、實驗室檢測等多領域的專家。委內瑞拉醫護人員對於中國專家組的到來和指導表示感謝，也加大戰勝疫情的信心。委內瑞拉衛生部長阿爾瓦拉多更稱，目前委內瑞拉防疫和治療措施借鑑中國經驗，已經取得良好效果。

（央視新聞）