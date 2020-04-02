新冠肺炎｜外交部：海外留學生是當務之急　派發50萬份「健康包」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，外交部副部長馬朝旭周四（2日）在國新辦記者會上表示，做好海外留學人員工作是中國駐外使領館當務之急和重中之重。他還透露，外交部正在向中國留學人員比較集中的國家調配50萬份「健康包」，包括1100餘萬個口罩、50萬份消毒用品以及防疫指南等物資。

馬朝旭在記者會上展示相片，是中國使領館發給海外留學生的「健康包」。（中國網）

馬朝旭在會上強調，「280多個駐外使領館要要把做好海外留學人員工作作為當務之急和重中之重，踐行以人為本、外交為民的理念，全面動員，緊急行動，全力以赴，想方設法，要像照顧自己的孩子一樣維護好海外留學人員的安全和健康。」

據他介紹，中國使領館已動員當地的僑界，同留學生建立結隊幫扶的機制，搭建中國公民互幫互助的平台，提供物資採購服務，並協助照料隔離人員的生活。

中國駐冰島大使館派發的「健康包」有口罩、消毒用品和防疫手冊。（網上圖片）

外交部：提供「健康包」是首要任務

此外，馬朝旭稱，外交部目前正在把提供「健康包」當做重要工作、首要任務來抓，向中國留學人員比較集中的國家調配50萬份「健康包」，包括1100多萬個口罩、50萬份消毒用品以及防疫指南等物資。他還說，「現在發給留學生的『健康包』很多都是我們駐外使領館外交官自己的口罩，有的是使領館自身的儲備，都拿出來給我們的留學生。」

馬朝旭又透露，在很多國家採取「封國」「封城」情況下，外交部會同民航局利用民航飛機優先安排運送「健康包」，確保「健康包」能夠及時送達。

對此，民航局副局長呂爾學同日稱，民航局3月25日已根據外交部提供的總體需求，啟動了為海外中國留學生配發「健康包」物資運輸工作。首批通過民航運輸的「健康包」物資有30餘萬份，約300噸，將運往意大利、韓國、法國、德國、美國、英國、荷蘭、瑞典、日本、澳大利亞、加拿大和馬來西亞共12個國家46個使領館，之後再由使領館分發給當地留學生。

呂爾學表示，在近期國際客運航班大幅減少的情況下，民航局將協調航空公司優先運送「健康包」物資。按照最新運輸計劃，首批「健康包」物資將於4月10日完成運輸。到周三（1日）為止，已經向意大利、美國、法國、英國、德國、韓國、加拿大共7個國家運送「健康包」物資116噸。

另據教育部副部長田學軍透露，目前已有36名中國留學生確診，都及時得到救治，其中11人治癒出院。

（綜合報道）