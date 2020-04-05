【新冠肺炎】清明假期遊客迫爆黃山景區　連續兩日提早封門

4月4至6日，是內地清明節三天連假，也是新冠肺炎疫情以來首個小長假。受疫情趨緩影響，多個旅遊市場逐漸升溫。安徽黃山作為著名旅遊景點，更是迫滿遊客，在今日早上7時39分，就因達到遊客上限而要「封門」。

遊客迫爆黃山景區。（微博）

黃山風景區管委會今日7時39分宣布，景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止遊客入園，請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。

據了解，黃山風景區已是連續第二日早上「封門」。昨日（4日）9時22分，黃山風景區管委會官網消息稱，截止目前，景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人的80%，即將採取限流措施。管委會後於10時28分宣布，景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止售票。

官網消息介紹，4月4日，清明小長假的第一天，黃山風景區天氣晴好。由於對安徽省居民免門費，景區吸引了較多省內游客前來游覽。

內地網民就遊客迫爆黃山景區一事議論紛紛。不少人認為，現在新冠肺炎疫情未過，大規模聚集可能會增加疫情傳播風險：