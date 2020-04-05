【新冠肺炎】清明假期遊客迫爆黃山景區　連續兩日提早封門

撰文：崔德興
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4月4至6日，是內地清明節三天連假，也是新冠肺炎疫情以來首個小長假。受疫情趨緩影響，多個旅遊市場逐漸升溫。安徽黃山作為著名旅遊景點，更是迫滿遊客，在今日早上7時39分，就因達到遊客上限而要「封門」。
遊客迫爆黃山景區。（微博）
黃山風景區管委會今日7時39分宣布，景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止遊客入園，請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。
據了解，黃山風景區已是連續第二日早上「封門」。昨日（4日）9時22分，黃山風景區管委會官網消息稱，截止目前，景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人的80%，即將採取限流措施。管委會後於10時28分宣布，景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止售票。
官網消息介紹，4月4日，清明小長假的第一天，黃山風景區天氣晴好。由於對安徽省居民免門費，景區吸引了較多省內游客前來游覽。
內地網民就遊客迫爆黃山景區一事議論紛紛。不少人認為，現在新冠肺炎疫情未過，大規模聚集可能會增加疫情傳播風險：
所以為什麼不提前網上預約限制名額呢？
黃山景區的相關領導真是人頭豬腦，疫情沒過你免什麼費，等完全戰勝疫情再免費不遲，這制度只會給戰疫拖後腿。
疫情還沒結束呢。
好怕安徽打臉，第一個摘口罩的然後又復發了。