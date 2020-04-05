新冠肺炎｜海關總署：3月以來中國出口38.6億個口罩　價值77.2億

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，全球多國面臨防疫物資短缺的難題。 中國海關總署綜合業務司司長金海今日（5日）表示，從3月以來，全國共驗放出口主要疫情防控物資價值102億元（人民幣，下同），包括38.6億個口罩，價值77.2億元。

從3月以來，中國出口了38.6億個口罩，價值77.2億元人民幣。（資料圖片）

今天下午，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會。金海表示，從3月1日到4月4日，全國共驗放出口主要疫情防控物資價值102億元，主要包括口罩約38.6億個，價值77.2億元，防護服3752萬件，價值9.1億元，紅外測溫儀241萬件，價值3.31億元，呼吸機1.6萬台，價值3.1億元，新型冠狀病毒檢測試劑284萬盒，護目鏡841萬副。

金海又稱，為保障疫情防控物資有序通關，海關總署成立了專項工作組，強化醫療物資出口工作的組織領導，對於新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等出口醫療物資，嚴格憑藥品監督管理部門批准的醫療器械產品註冊證書驗放；支持企業通過電子方式提交相關證明；加強知識產權海關保護，堅決查處防疫商品侵權行為；對於出口偽報瞞報、夾藏夾帶、以假充真、不合格冒充合格等違法行為依法實施嚴厲打擊。

金海又指，海關還積極通過海關熱線等多種渠道，及時解決企業通關過程中遇到的問題和困難，為醫療物資有序出口營造良好的通關環境，支持國際社會共同抗擊疫情。

（央視）