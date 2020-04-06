新冠肺炎｜內地海底撈恢復堂食後價增量跌　官方：受成本上漲影響

隨著內地新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，多家餐飲店陸續恢復堂食。不過，多名內地網民指出，大型連鎖火鍋店海底撈在恢復堂食後「價增量跌」，價格上升且菜品份量減少。 對此，海底撈相關負責人接受內媒採訪時證實漲價是受疫情及成本上漲影響，但整體菜品價格調整控制在6%，各城市實行差異化定價。

海底撈自上月12日陸續恢復營業，提供堂食。（微博）

最近，多名內地網民在微博指稱，海底撈恢復堂食之後漲價，且菜量明顯變少，大不如前，而漲價涉及上海、北京等多個城市。

海底撈公共事務部相關負責人在接受內媒《新京報》記者採訪時，證實已調整價格，但公司整體菜品價格調整控制在6%，各城市實行差異化定價，由門店按照地理位置、當地消費水平等因素對不同菜品綜合定價。

海底撈方面稱，目前海底撈各家門店復業桌數、接待顧客數量均有所限制，員工也無法滿員工作，人力成本加上部分食材成本上漲，公司決定調整門店部分菜品的價格。

上述負責人亦解釋道，如今顧客消費習慣改變，以往以家庭、聚餐為主的多人用餐，轉變為單人或兩人用餐，因此他們會感覺到人均支出有所增加。以兩人餐火鍋為例，鍋底和點餐的人均成本正常情況下會高於五人餐。

（新京報）