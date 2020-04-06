【新冠肺炎】多國限制糧食出口　社科院專家：不影響中國糧食安全

近日，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，包括越南等國家陸續發布糧食出口禁令。聯合國糧農組織也警告稱，疫情致使勞動力短缺和供應鏈中斷，或將影響一些國家和地區糧食安全。 事件引發內地公眾對糧食安全的擔憂，一些城市甚至出現搶購糧油的現象。中國社科院研究員胡冰川則表示，疫情帶來的農產品貿易限制，並不會影響中國的糧食安全。

胡冰川表示，疫情帶來的農產品貿易限制，並不會影響中國的糧食安全。（中新社）

胡冰川表示，中國糧食生產連年豐收且儲備充足，水稻、小麥等主糧作物對國際市場依賴程度很低。現有各國的糧食出口限制措施，主要是對疫情恐慌的應激反應，同時產生的另一個結果是全球農產品價格近期都有一定程度的上漲，幅度在8-10%左右。

他指出，全球糧價上漲對中國糧價有一定傳導作用，但影響不會很大。當前中國穀物對國際市場依賴度很低，水稻、小麥進出口主要是品種調劑。玉米和大豆會受一定影響，但是影響幅度有限，而且會在疫情結束以後帶來一波下跌行情。

食油漲幅在可控範圍內

胡冰川認為，目前傳導比較顯著的是食用植物油價格，主要因為中國大豆、棕櫚油、菜籽油對全球供應鏈的依賴度比較高，而且從2019年下半年以來，全球食用植物油普遍進入價格上漲階段，疊加疫情影響，國內食用植物油價格有所上漲，可以預期的是漲幅會相對有限，在可控範圍內。

胡冰川提到，除非美國、巴西、阿根廷等糧食出口大國的疫情嚴重到影響其所有正常貿易，港口等經濟活動都不開展，才會影響全球糧食貿易。