【新冠肺炎】世衛：中國已進入緩疫階段　經驗助其他國家抗疫

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，據世衛組織發佈第76期新冠肺炎疫情報告指出，中國經過兩個月奮戰，疫情已經由「遏制階段」進入到「緩疫階段」，中國經驗正在幫助其他國家的抗疫行動。

世衛報告指出，中國疫情已經由「遏制階段」進入到「緩疫階段」。（網上圖片）

據官媒新華社消息，世界衛生組織在當地時間5日發布「第76期新冠肺炎疫情報告」。除報告全球重要疫情動態外，特別在導言末段提到，與世衛組織駐中國代表加利亞（Gauden Galea）訪談後得出結論，中國經過2個月的奮戰，疫情已經由「遏制階段」進入到「緩疫階段」，而「中國經驗正在幫助其他國家制定更好的應對計劃」。

加利亞表示，中國因地制宜，採取了適合各地不同情況的公共衛生措施，非常有效地控制了疫情傳播。各國應共同協作分享抗疫經驗和疫情信息，互相借鑑學習，採取及時有效的防控措施。

據中國官方日前公布，目前中國已對83個國家以及世衛組織、非盟等國際組織提供緊急援助，並舉行疫情防控經驗的國際分享交流大會，與多國專門舉行衛生專家的視頻會議。

當前，中國疫情已得到基本控制，最新數據顯示，截至4月5日24時，中國新增確診病例39例，其中38例為境外輸入病例，1例為本土病例（廣東1例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例10例，均為境外輸入病例。

武漢市消防救援支隊161名隊員對武漢天河機場T3航站樓進行一次全封閉式防疫消殺。武漢天河機場發佈公告稱，4月8日零時起國內客運航班將恢復運營。（中新社）

在全球層面，美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的全球疫情最新統計數據顯示，截至香港時間4月6日上午7時13分，全球新冠肺炎確診病例新增67,333宗，累計1,272,115宗，死亡病例新增4,525宗，至69,374宗，痊癒個案有260,012宗，增加12,168‬‬宗。

其中，美國是新冠肺炎累計確診病例最多的國家。美國確診個案新增28,222宗，至337,072宗，死亡個案達9,619宗，新增1,212宗。重災區紐約州新增8,344宗確診個案，累計增至122,177宗。死亡個案增至4,159宗，增加594宗。紐約州的個案佔全美逾三分之一。

不過，美國總統特朗普（Donald Trump）在4月5日的白宮記者會上，稱美國有些州份已看見疫情頂峰，形容「看見隧道盡頭的曙光」。