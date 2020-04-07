【新冠肺炎】英媒稱中國強迫意大利回購捐贈物資　外交部回應

針對英媒稱中國強迫意大利回購捐贈物資的說法，中國外交部給出了回應。

在4月7日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，英國《旁觀者》雜誌（The Spectator）美國版網站5日刊文稱，意大利曾向中國捐贈防疫物資，現在中國讓他們買回去。經意大利記者調查，這條消息屬於假新聞，文章作者通過道聽途說且無法查證的第三手消息，拋出「中國強迫意大利回購捐贈物資」的說法。中方對此有何評論？

對於上述說法，中國外交部發言人趙立堅表示，中意是友好國家和重要合作夥伴。在中國抗擊新冠肺炎疫情的困難時刻，意方通過多種形式向中方表示支持。意大利疫情暴發以來，中方十分關注，急人所急盡力向意方提供幫助。

他進一步指出，除中國政府援助外，地方省市、中資企業和個人還提供了大量口罩、防護服、呼吸機、檢測試劑等意方急需的防疫物資，同時中方也根據意方要求積極協調，為意在華採購醫療物資提供便利。並且中方還先後派出了三批醫療專家組赴意分享經驗和做法。

最後，他強調，中方的幫助體現了急難有情的朋友之義，中方真誠希望意大利早日控制疫情，民眾健康得到保護。任何無中生有的搬弄是非只會對抗疫合作造成干擾，是不人道、不道德的。

此前在2月15日，意大利首架援助中國抗擊疫情的醫用物資專機起飛前往中國，機上裝載着意大利政府和當地華人華僑捐助的口罩、防護服、護目鏡等醫用物資。

後來，在意大利疫情暴發之初，中國政府和多個地方政府都向意大利援助了醫療物資，中國還派出醫療專家組前往當地援助。

據意大利安莎通訊社報道，意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）4月1日表示，自新冠肺炎疫情暴發以來，意大利總計從海外獲得約3,000萬隻口罩，其中2,200萬隻來自於中國。

目前，意大利新增病例連續兩天下降，該國疫情已有趨緩迹象。意大利民防局4月6日公布新增636宗死亡個案，累計增至16,523宗，死亡人數為全球最多。確診個案增加3,599宗，累計增至132,547宗，為3月17日以來最低單日增幅。累計有22,837人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的3,977人，減少至3,898人，為連續第3日下跌。