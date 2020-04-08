【新冠肺炎】印度律師協會提申訴要求中國賠償　中方：荒唐無稽

國際法學家委員會（International Council of Jurists，ICJ）聯同全印度律師協會（All India Bar Association）上周五（3日）向聯合國人權理事會遞交請願信，指新型冠狀病毒是由武漢病毒學實驗室開發，要求中國政府作出賠償。 對此，中國駐印度大使館周三（8日）回應稱，個別組織的「申訴」荒唐無稽，根本不值一駁，強調借抗疫之名嘩眾取寵是癡心妄想。

在印度新德里，人們外出都戴上口罩。目前印度境內累計有5311宗確診病例。（新華社）

全印度律師協會會長兼國際法學家委員會主席阿加瓦拉（Adish Aggarwala）在信中稱呼籲聯合國難民署（UNHRC）去調查，以及中國「就其秘密地研發一種能夠對全世界人類造成莫大殺傷的生物武器，以及由於它的不作為、在尊重國際義務方面疏於尊重，而對該等國家造成嚴重的人身、心理、經濟及社會傷害，充分地向國際社會及成員國賠償，包括印度」。但請願信中並未有提及確實賠償金額。

中國駐印度大使館微信公號其後發布消息回應稱，個別組織的「申訴」荒唐無稽，根本不值一駁。中國抗疫成就有目共睹，國際社會對此有著廣泛共識。中印正在抗疫鬥爭中同舟共濟，共克時艱。中方正告個別組織，企圖借抗疫之名嘩眾取寵、博知名度，完全是打錯了算盤，是癡心妄想。

（綜合報道）