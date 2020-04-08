【新冠肺炎】東莞新增2名無症狀感染者　其中1人持湖北「綠碼」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，其中湖北武漢在封城兩個半月後「解封」，今日（8日）起恢復對外交通。而在武漢解封之前，湖北其他城市已陸續解除封城措施，不少來自湖北省的工人持「綠碼」去往其他省市復工。 不過，廣東東莞昨日（7日）新增的2名無症狀感染者中，其中1人來自湖北，她在返回東莞時持有「湖北省健康碼」的「綠碼」。

4月8日，乘坐G431次列車的旅客排隊進入武漢站。這是武漢市正式解除離漢離鄂通道管控措施後開往湖北省外的首趟始發列車。（新華社）

據東莞市衛生健康局通報，截至昨日，東莞連續39天無新增本地確診病例，但新增2例無症狀感染者，其中湖北輸入1例、境外輸入關聯1例。

通報稱，這名湖北輸入無症狀感染者是40歲湖北荊州人，常住東莞虎門，返莞時持有「湖北省健康碼」綠碼，目前無不適。她4月3日乘車從湖北荊州出發，當晚到達虎門鎮住處。

4月6日，這名女士因痛風發作到市濱海灣中心醫院就診，該院門診預檢分診醫務人員排查得知其有湖北旅居史，遂採集咽拭子進行病毒檢測，結果為新冠病毒核酸陽性，隨即由專用救護車轉運隔離觀察。4月7日，經進一步檢查及專家會診，她被診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

目前初步判定這名女患者的密切接觸者14人（13人在東莞，1人在廣州），13人已轉至市集中隔離點進行集中隔離醫學觀察，目前均無不適。另外1名密切接觸者信息則通報廣州市疾控中心處理。

內地健康碼最高級的「綠碼」。（微博）

據悉，內地健康碼分為綠、黃、紅共三種顏色，最高級為「綠碼」，中、低風險地區的人持有「綠碼」可全省通行，並且在高風險地區亦能接照當地規定出行，又或以點對點運輸方式安全有序流動。次一級是「黃碼」，將不予放行，最差的「紅碼」則要由本地收治、隔離。

武漢解封後，當局估計有大批離漢市民前往珠三角地區。為防範疫情反彈，廣東多地近日宣布各種措施，明確入粵要求，以應對由武漢前來的市民。措施包括要求由武漢前來的市民在前往當地前後進行新冠病毒核酸檢測，及要求他們前往當地後每日測量體溫等。

（綜合報道）