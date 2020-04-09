【新冠肺炎】專家：武漢許多人已有免疫力，或成中國最安全城市

內地新冠肺炎疫情逐步受到控制，4月8日，時隔76天武漢終於解封，不過，民眾對於外來輸入型病例及無症狀感染者可能引發的傳染依然感到憂慮。 對此，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日表示，無症狀病人一定是跟有症狀的病人同時存在的，未來2周至4周如果中國沒有出現確診病例的顯著增多，那麼無症狀感染的問題就不會太嚴重。他又表示，武漢也許會成為中國最安全的城市，城中的許多人可能已經具有免疫力。

同時，當天上午，上海市官方開發佈會解讀公共衛生健康政策。張文宏在會上表示，相信現在在中國國內，無論是境外輸入性病例還是國內本地病例，中國已經做好相應準備。

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（網絡圖片）

對於社會擔心的無症狀感染的問題，張文宏指出，無症狀病人絕不會孤立存在，所有無症狀病人一定是跟有症狀的病人同時存在的。

他強調，大家可以拭目以待，未來2周至4周如果沒有在中國沒有出現確診病例的顯著增多，無症狀感染者這些事情，大家就可以不要再考慮了。大家也會問有沒有成為慢性攜帶病毒的病人，目前無證據證明這是慢性的病毒感染。

張文宏同日還接受了央視採訪，他從流行病學的角度提出：武漢也許會成為中國最安全的城市，城中的許多人可能已經具有免疫力。不過他強調，這還只是一個推斷，相關的研究正在進行中。

對於如何做好防控，張文宏說，所有防控措施不是孤立存在，不是說全世界給每個人發一個口罩就可以解決，所有國家需要根據自己情況來考慮措施。他說，有些國家疫情暴發不能控制，和早期不能快速應對，以及不能迅速追蹤定位隔離患者而造成社區傳播有關。

（澎湃新聞、央視新聞）