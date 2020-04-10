【新冠肺炎】法國機師運送口罩上海確診　滯留9日經治療後康復

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，法國為緩解口罩緊缺問題，早前已向中國訂購總共10億個口罩。日前，法國航空一名負責運送口罩的機師在抵達中國上海時，經病毒測試後確診新冠肺炎，要在當地接受隔離觀察。 據上海衛健委官方周四（9日）通報，這名法國籍機師在中國接受治療後，當日已經康復出院。

法國籍機師在上海被檢測出確診新冠肺炎，成為當地其中一宗境外輸入病例，被轉到上海市公共衛生臨床中心治療觀察。（資料圖片）

據此前報道指，為嚴防出現第二波疫情，中國的機場對所有入境旅客進行病毒檢測。但在4月1日抵達上海浦東國際機場的3名法國機師，其中一人的病毒測試呈陽性反應，隨即就被隔離。此外，運送口罩的飛機亦不允許再起飛，令1600萬個口罩滯留在上海。

根據上海衛健委通報，有5宗新冠肺炎病例經定點醫療機構醫護人員精心診治和護理，專家組評估，認為符合國家衛生健康委最新的新型冠狀病毒肺炎確診病例解除隔離和出院標準，於4月9日出院。其中就包括2名法國籍患者：一名3歲男童，以及一名在4月4日被確診的36歲男性境外輸入性病例。

據悉，上海在4月4日只有2宗例新增境外輸入確診病例，分別為中國籍和法國籍。其中，法國籍病例為貨機機組人員，3月31日自法國出發，4月1日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。因此推斷，4月9日出院的法國籍36歲男子應為此前確診染疫的法航機師。

法國至今已有累計118,783宗確診病例，其中12,228人死亡。圖為4月7日，在法國巴黎，一名戴口罩的男子外出購物。（新華社）

據報道，雖然法航在中國加強衛生防控後，暫停了巴黎和上海之間的醫療物資貨運航班，但仍有其他航空公司承擔中法之間往返運輸的任務。

（綜合報道）