美司法部建議撤銷中國電信在美業務許可　中方促停止無理打壓中企

美國司法部等部門在周四（9日）向聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）發出建議，認為對方應該撤銷中國電信的美洲分公司（China Telecom Americas）在美國營運國際通訊服務。 對此，中國外交部發言人趙立堅周五（10日）回應稱，中方注意到有關報道，對此堅決反對。

美國司法部、國土安全部、國防部、國務院、商務部及美國貿易代表處共同提出，指中國電信使用美國的電訊網絡為國家安全及執法部門帶來風險。（Reuters）

趙立堅表示，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上按照市場原則開展對外經濟合作，同時也要求他們遵守當地法律法規。

他又強調，中方敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓，應為中國企業赴美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。

美國司法部等部門向聯邦通訊委員會日前發出建議，認為對方應該撤銷中國電信的美洲分公司（China Telecom Americas）在美國營運國際通訊服務。有關建議由司法部、國土安全部、國防部、國務院、商務部及美國貿易代表處共同提出，指中國電信使用美國的電訊網絡為國家安全及執法部門帶來風險。

這些部門強調，「中國電信產品容易遭到中國政府利用、施加影響和監視」，會向美國運營商提供與本國有關的數據存放位置的「不準確消息」，而中國電信的行動整體上會給中國國家機構「實施經濟間諜活動、干預美國通信網運行提供機會」。

此外，美國兩名參議員曾在2019年要求FCC重新審視該公司及中國聯通於當地的營運，而FCC亦在同年5月一致否決中國移動在美國電訊網絡的經營權。

繼中興和華為後，中國電信又遭到美國政府「打壓」。（自理圖片）

有評論指，對於中國企業而言，美國此次舉動並不意外。在通信領域，美國對中國企業的打壓也不止這一次。除電信運營商之外，技術研發的中興、華為也屢遭打壓。

如2018年中興遭到美國的制裁，被禁止購買美國公司的零部件，中興在付出巨大的代價後才得以解禁；2019年美國通過了一系列對華為的設備出口禁令，同時還禁止美國機構採購華為等中國企業的設備。美國還呼籲歐洲不要採用華為的5G技術，華為5G的海外部署因此頻頻受阻。