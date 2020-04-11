【新冠肺炎】武漢解封4日後　河南南陽要求從武漢入城者集中隔離

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地逐步受控，此前的「重災區」湖北武漢已於本周三（8日）正式「解封」，恢復對外交通，離漢人員可憑湖北健康碼「綠碼」出行。 為嚴防疫情反彈，內地多個省市要求加強對武漢前來的市民做病毒檢測，北京則限制武漢進京人員每日最多一千人。河南南陽周六（11日）亦下發最新通知稱，周三起從武漢市進入南陽的人員都要立即進行集中隔離。

武漢解封後，內地各省市多宣布各種措施，包括要求由武漢前來的市民抵達當地前後進行新冠病毒核酸檢測等。（資料圖片）

該通知由南陽市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布，通知指出，從近三日的情況來看，部分縣市區和有關企事業單位以及社區（村）、賓館酒店等對疫情防控工作重視不夠、措施落實不力，出現了嚴重的管控漏洞，包括採樣不按時、排查不精准、報告不及時等問題，特別是個別地方沒有嚴格落實隔離措施，導致不少來自武漢的人員隨意流動，為防疫工作帶來極大風險。

為了加強防控，各縣市區要對自4月8日零時起所有從武漢市進入南陽的人員立即進行集中隔離，並在集中隔離24小時內進行免費核酸檢測和血清檢測，檢測結果均為陰性的轉為居家隔離14天。檢測結果只要有一項為陽性的，按照有關規定落實隔離治療措施，並對其密切接觸者一律集中隔離觀察14天。無症狀感染者住院隔離觀察治療14天後，兩次連續核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔24小時）可以出院，出院後繼續居家隔離觀察14天。

通知由又要求，對來自武漢市的人員要做到身份必問、信息必錄、軌跡必查、見碼必掃，確保跟蹤管理到位。通知還稱，鼓勵居民群眾主動舉報自武漢進入南陽人員違反疫情防控規定的線索，經查證屬實可獲得獎勵。

（南陽發布）