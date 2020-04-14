外賣漲傭金遭多地餐飲協會質疑壟斷　美團：每單利潤不到2毫

4月10日，廣東省餐飲服務行業協會發文稱，收到幾百家餐飲企業針對美團外賣的各類投訴，商家的不滿主要集中在高額外賣傭金和「獨家經營」上。實際上，自2月份以來，重慶、雲南、山東等地餐飲行業協會紛紛發文，呼籲外賣平台降低傭金費率。 針對漲傭金爭議，美團外賣於4月13日回應，2019年美團外賣八成以上商戶的傭金在10%-20%，這筆收入多用於支付騎手工資。美團副總裁王莆中接受采訪還表示，該公司第4季度外賣平均每單利潤不到2毫（人民幣，下同）。

「今年美團的傭金漲了一個百分點，每單最低抽點也從3.5元漲到4元。」一名餐飲商家表示，按照美團外賣最新提供的收費規定，商家每筆訂單消費額在20元以內，平台將抽取4元。如果在20元以下，平台則按20%抽點。

2月6日，廣西南寧一家餐飲店內，工作人員為外賣騎手測量體溫。（中新社）

近期外賣平台漲傭金一事引起不少爭議。廣東省餐飲協會在前述聯名函中寫道，美團設定了不公平的交易規則，持續大幅提升扣點比例，其中新開餐飲商戶的傭金最高達到26%，讓商家不堪負重。此外廣東省餐飲協會還提及，美團強勢要求餐飲商家「獨家經營」，否則就強制註銷、下架門店。

實際上，今年2月份以來，餐飲行業呼籲外賣平台降低傭金的聲音接連不斷。四川、重慶、雲南、山東、河北等地的相關餐飲協會紛紛發佈公開信，希望外賣平台降低外賣傭金率。

在聲明中，廣東省餐飲協會呼籲美團取消獨家合作限制等其他壟斷條款，減免疫情期間廣東省內所有餐飲商戶外賣服務傭金5%及以上，並要求美團在4月17日前做出明確回應。

針對漲傭金爭議，4月13日，美團外賣回應稱，2019年美團外賣八成以上商戶傭金在10%-20%，真實資料低於各種傳言和想像。而且這些傭金收入絕大部分用來支付騎手工資、獲取訂單和數位化建設中。

2月6日，在合肥市包河區一家酒店內，外賣速遞員在和顧客聯繫。（新華社）

據悉，美團點評3月30日發佈的2019年財報顯示，美團去年全年收入達到 975 億元，其中美團外賣傭金收入為496.5億元，外賣騎手成本為410.4億元，佔外賣傭金收入的82.7%。

在接受媒體採訪時，美團高級副總裁王莆中表示，美團外賣自誕生以來，持續虧損5年。2019年首度實現盈虧平衡，第4季度外賣平均每單利潤不到2毛毫，佔收入的2%。

聲明還表示，疫情讓餐飲行業和外賣平台一起陷入困境，美團外賣也面臨虧損壓力。為幫助受疫情影響嚴重的餐廳「活下去活更好」，美團實施了一系列讓利減負的舉措。美團方面稱資料顯示，七成商戶相比疫前外賣單量已恢復60%以上，還有三成實現反超。

（南方都市報）