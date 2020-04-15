新冠肺炎｜《讀賣新聞》刊文稱中國隱匿疫情　駐日使館批顛倒黑白

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延。日本《讀賣新聞》周日（12日）發表評論，批評中國隱匿疫情，又指中國政府和中共體制是造成疫情擴散全球的「人禍」。 中國駐日本大使館發言人周二（14日）對此回應，批評上述文章顛倒黑白、公然詆毀中國共產黨，污衊中國政治體制，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

《讀賣新聞》駐中國總局長竹內誠一郎12日以「『不能道歉的黨』的作繭自縛」為題，指中國應對疫情過程中措施不當、資訊不透明，又稱這次疫情讓他看清中共體制「不道歉」的體質。

駐日使館表示，此次抗擊疫情過程，正因為有了以中共總書記習近平為核心的中國共產黨的強有力領導，中國政府和民眾才能齊心協力，迅速行動，在短時間內做到應檢盡檢、應收盡收、應治盡治，有效控制住疫情擴散，最大限度保證民眾生命和健康安全。中國共產黨的執政合理性、中國人民對中國共產黨的衷心擁護，絕不是個別媒體能夠質疑和改變的。

新型冠狀病毒肺炎疫情在日本持續延燒。（資料圖片）

使館指出，疫情發生以來，中方始終本着公開、透明和負責任態度，第一時間向世衛和相關國家通報疫情，與世界各國分享病毒基因序列，積極開展疫情防控專家國際合作，向有需要的國家提供醫療援助，相關做法得到國際社會普遍積極評價。

發言人指出，中國應對疫情是否得當，自有客觀事實作出佐證，有權威機構和專家得出結論，不容個別傳媒顛倒黑白。中方敦促日本有關傳媒正視事實，客觀看待中國抗疫努力和成效，為應對疫情挑戰、維護地區和全球公共衛生安全發揮建設性作用。

（綜合報道）