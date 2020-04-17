【新冠肺炎】回應英法表態　趙立堅：此時搞模式之爭無濟於事

英國外相藍韜文（Dominic Raab）近日表示，在新型冠狀病毒肺炎疫情過後，會要求中國解答一些從疫情帶來的疑問，並表明兩國關係不可能「像甚麼事都沒發生一樣一切照常」。此外，法國總統馬克龍亦稱，中國在應對疫情時，「明顯地，北京在疫情中發生大家不知道的事情」。 對於英法兩國的表態，中國外交部發言人趙立堅在周五（17日）的例行記者會上表示，在疫情蔓延全球之時救人要緊，「在此時搞模式之爭無濟於事。」

趙立堅重申，中野願與包括英法在內的國際社會加強合作，共同維護世界人民生命健康安全。

藍韜文表明，疫情過後，中英關係不可能「像甚麼事都沒發生一樣一切照常」。（網上圖片）

另一方面，美國國防部長埃斯埃斯珀指，很難相信來自中國共產黨的資訊，「他們一直在誤導我們」，又批評中國在疫情爆發初期資訊不透明。趙立堅回應指抹黑污名化掩蓋不了事實，栽贓甩鍋趕不走病毒，奉勸美國停止政治操弄，把精力更多放在如何盡快戰勝病毒和提振經濟上。

趙立堅更反問，「如果說美方在疫情初期受到誤導或沒有充足信息，為甚麼美疾控中心1月15日就發布了關於新冠肺炎的警告？為甚麼美方1月25日就宣布關閉駐武漢總領館並撤出人員？為甚麼2月2日就對所有中國公民及過去14天到過中國的外國人關閉邊境？」趙立堅強調，團結合作才是唯一正道，中國奉勸美國停止政治操弄，「做好自己的事。」

（中國外交部）