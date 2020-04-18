吉利要造火箭？　副總裁楊學良：屬實，招火箭總師

以生產汽車出名的吉利集團要造火箭？4月17日，有消息稱「吉利科技集團下屬公司浙江時空道宇科技有限公司（下稱時空道宇）招聘火箭總工程師」。對此，吉利汽車集團副總裁楊學良在其微博進行了證實：「招火箭總師，歡迎報名。」當日晚些時候，他亦向媒體證實了這一消息。

今年3月3日，吉利控股集團宣佈，吉利全面佈局商業衛星領域，預計年內發射兩顆低軌衛星。據悉，該項目由浙江時空道宇科技有限公司自主設計完成的首發兩顆低軌衛星目前已通過各項鑒定試驗與測試，預計將於2020年內完成發射，低軌衛星佈局將為高級別智慧駕駛提供高精度定位服務。

吉利汽車集團副總裁楊學良在其微博表示：「招火箭總師，歡迎報名。」（微博）

據吉利集團官方消息，吉利於2018年戰略投資航太科技公司時空道宇，開始佈局天地一體化出行生態。而時空道宇的一則公開招聘介紹，該公司是吉利科技集團的一級新興戰略子公司，團隊核心技術成員均來自于國家航天體系內，擁有多年衛星研發經驗。公司主要負責全球通信及導航星座系統的組建與運維，支撐吉利與戴姆勒未來出行通信需求，同時為各類行業用戶提供衛星通信&導航一體化的解決方案，佈局成為以自有衛星星座為核心的天地一體化物聯應用解決方案服務商。

天眼查資料顯示，浙江時空道宇科技有限公司成立於2018年11月，註冊資本50000萬元人民幣，法定代表人為王洋，吉利汽車創辦人及董事長李書福任董事長。

（新京報）