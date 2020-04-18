【新冠肺炎】鍾南山與歐美非專家視像連線　分享中國防疫策略心得

內地新型冠狀病毒肺炎疫情形勢緩和，防控經驗值得借鑑，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山在4月16日表示，中國對抗疫情最成功的經驗，就是上游預防策略。 鍾南山等多名中國醫療專家，與歐洲、美國、非洲的臨床醫生進行視像連線，分享中國從無症狀感染者篩查、疑似診斷、確診患者治療、重症ICU方案到癒後檢測的一系列心得。

鍾南山表示，一旦有患者感染，就密切監視其密切接觸者並進行隔離，進一步減少感染人數，另外是保持社交距離，「目前中國的患者已經很少了，但我們還在採取這個措施。」談到中國的防疫措施是否要持續保持，鍾南山就稱，「大家一定要保持這樣一個認識，中國疫情尚在控制階段，不能完全拋棄口罩，中國和國外的情況不同。」

現時內地民眾出門都會戴上口罩。（美聯社）

鍾南山分析，中國目前對無症狀感染者有較大的關注。從數據來看，無症狀感染者的潛伏期大部分是3天至7天，最高的潛伏期可能是14天。鍾南山還指，患者一般會肺部受損，是否有其他器官受損，這與患者本身的併發症有關。

鍾南山說，在屍檢的過程中沒有看到明確的基於病毒的其他器官受損，「這些患者可能已經患有疾病，可以看到超聲、心電圖變化非常快，所以我覺得合併症很多的患者會發現其他器官受損的情況」。

鍾南山分析，目前其觀察到患者展現出來腎小管的一些問題，可能有一些腎小管的受損，出現腎小管的壞死，「有其他的研究團隊還發現，有25%到30%的患者會發現一個非常明顯的腎受損，這是我們目前掌握的情況。」另外，除心臟、腦部、腎臟受損之外，中樞神經的受損不是那麼明顯。

鍾南山還表示，連花清瘟對於病毒有抑制作用，臨床研究中有284名患者，治療組的康復率相對對照組是更高的，但從重症轉輕症沒有明顯差異。因此，連花清瘟可能對於輕症和非重症的患者更加適用。

鍾南山等多名中國醫療專家，與歐洲、美國、非洲的臨床醫生進行視像連線，分享中國從無症狀感染者篩查、疑似診斷、確診患者治療、重症ICU方案到癒後檢測的一系列心得。（影片截圖）

鍾南山說，他非常希望歐洲國家的疫情儘快進入平台期。在平台期，疫情可能會出現限制或下降趨勢，這樣才能更多人復工復產，但這時候的防控非常重要。「輸入性病例值得注意，中俄邊境以及其他地方有輸入性病例，還會繼續傳播給其他人，這是一個很大的問題。」一些國家不應着急復工，政府也許要平衡經濟發展和防疫，健康應該是首要考慮的問題。

對於美國的情況，鍾南山就認為，雖然全球病例數都趨於平緩或下降，但美國是個例外。美國採取的管控措施還不夠，可能需要再過一週看到疫情變化，才有可能進入疫情平台期，這取決於美國採取甚麼行動。

（綜合報道）