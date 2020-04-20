【新冠肺炎】內地19日新增本土及輸入病例共12宗　為連續38日新低

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續緩和，據國家衛健委通報，4月19日0至24時，31個省份報告新增確診病例12宗，其中8宗為境外輸入病例，4宗為本土病例（黑龍江3宗，內蒙古1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例2宗，均為境外輸入疑似病例（上海2宗）。 這是自3月14日以來的38天裏，新增本土及輸入確診病例之和最少的一天。

此外，當日新增治癒出院病例22宗，解除醫學觀察的密切接觸者904人，重症病例減少4宗。境外輸入現有確診病例841宗（含重症病例43宗），現有疑似病例39宗，累計確診病例1583宗，累計治癒出院病例742宗，無死亡病例。

內地疫情持續緩和，新增本土及輸入病例創下連續38天來新低。（資料圖片）

截至4月19日24時，據31個省份報告，現有確診病例1031宗（其中重症病例81宗），累計治癒出院病例77084宗，累計死亡病例4632宗，累計報告確診病例82747宗，現有疑似病例43宗。累計追蹤到密切接觸者725814人，尚在醫學觀察的密切接觸者8694人。

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例4宗（武漢4宗），無新增死亡病例，現有確診病例105宗（武漢105宗），其中重症病例20宗（武漢20宗）。累計治癒出院病例63511宗（武漢46359宗），累計死亡病例4512宗（武漢3869宗），累計確診病例68128宗（武漢50333宗）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省份報告新增無症狀感染者49宗，其中境外輸入無症狀感染者5宗；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察58宗（境外輸入7宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者990宗（境外輸入184宗）。

（國家衛健委）