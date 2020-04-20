【新冠肺炎】中國外交部舉例駁斥美方疫情「索賠」論

針對美方個別人士要求中國對新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延負責，並向中國「索賠」等相關言論，中國外交部發言人耿爽4月20日連舉三個例子予以駁斥。

在4月20日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，美國總統特朗普（Donald Trump）在19日的白宮新冠疫情簡報會上稱，仍希望調查人員去中國調查新冠疫情。他18日還警告稱，如果中國明知疫情擴散，可能「需要承擔責任」，還有一些美官員要求中國為美國疫情賠償。中方對比有何評論？

對此，耿爽回應稱，新冠肺炎疫情發生以來，中方採取了最全面、最嚴格、最徹底的措施，全力遏制疫情擴散蔓延，積極開展國際防控合作。中國的抗疫努力和成效為全球抗疫付出了巨大犧牲，積累了寶貴經驗，也作出了重要貢獻。病毒是全人類共同的敵人，可能在任何時間、在世界任何地方出現。中國同其他國家一樣，都受到了病毒的攻擊，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同謀。

由於美國疫情惡化，輿論認為，特朗普政府為了推卸責任加大火力抨擊中國。（Reuters）

耿爽表示，面對重大的公共衛生危機和傳染病的威脅，國際社會應當團結協作、同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂什麼追責索賠。

耿爽指出，不記得國際上有過類似的做法。同時，耿爽舉例反問，「2009年H1N1流感在美國大面積暴發，並蔓延到214個國家和地區，導致近20萬人死亡，有誰讓美國賠償了嗎？上世紀80年代，艾滋病首先在美國發現並且蔓延至全世界，不知道給世界上多少人造成痛苦，有誰找美國追責了嗎？新加坡國立大學教授馬凱碩接受採訪時表示，2008年發生在美國的金融動盪，雷曼兄弟公司破產，最終演變成全球的金融危機，有誰要求美國為此承擔後果了嗎？」

耿爽強調，美國的一些人必須要清楚，他們的敵人是病毒，不是中國。國際社會只有同仇敵愾、團結合作，才能戰勝病毒。一味地攻擊抹黑他國，不能挽回浪費的時間和逝去的生命。

值得一提的是，捷克總統澤曼（Milos Zeman）4月19日在接受捷克當地媒體採訪時，對新冠病毒起源的「陰謀論」以及向中國索賠的說法進行了駁斥。

捷克總統澤曼（左）對新冠病毒起源的「陰謀論」以及向中國索賠的說法進行了駁斥。（資料圖片）

澤曼表示，如果因為新冠病毒疫情最早在中國爆發就向中國索賠，那麼瘋牛病（BSE）從英國傳播出去，我們應該向英國索賠；伊波拉（Ebola）病毒起源於非洲，我們應該向非洲國家索賠。疫情來來去去，陰謀論的說法是非常可笑而悲哀的。

據瞭解，自新冠肺炎疫情在中國爆發以來，關於病毒源起何處爭議不斷。其中，中美更是掀起了口水仗，美國多名官員將新冠病毒稱為「中國病毒」，並指責北京隱瞞疫情信息。

對此，中國方面多次指責美方在詆譭抹黑中國，要求美方「停止對中國的無端指責」，強調「美國應當首先做好自己的事情」。