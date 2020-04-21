【掃黑除惡】全國掃黑辦掛牌督辦大案百餘宗　抓獲疑犯7千餘人

掃黑除惡再有新進展，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新周一（20日）在全國掃黑辦掛牌督辦案件推進會上透露，自掃黑除惡專項鬥爭開展以來，全國掃黑辦已掛牌督辦111宗大要案件，其中前期掛牌73宗，共抓獲疑犯7275人，查封扣押凍結涉案資產人民幣717億餘元，立案查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」2734人。

會議指出，全國掃黑辦掛牌督辦案件都是「釘子案」、「骨頭案」，案件辦理起到很好的示範帶頭作用，推動取得了突破性進展。陳一新表示，要加快推進掛牌督辦案件辦理，具體辦案的政法機關和紀檢監察機關承擔主體責任，凡掛牌督辦案件，各辦案單位均要組織最強力量，成立工作專班，由「一把手」、主管領導直接承辦，做到案件不辦好，絕不鳴金收兵。

據悉，今年是掃黑除惡專項鬥爭的收官之年，4月8日在全國掃黑辦第9次主任會議上即研究謀劃了第二、三季度全國掃黑辦的重點任務舉措。會上即提及，全國掃黑辦掛牌督辦的100餘起大要案是重中之重，要實行全國掃黑辦及中央政法部門領導包案，倒排日期、掛圖作戰、逐個圍殲。

4月20日的會上也指出，各地各有關部門要把掛牌督辦案件辦理作為「百日攻堅戰」的重中之重，增強緊迫感，倒排日期，壓茬推進，確保如期全部審結。要運用好信息化手段，加大繁簡分流、分案審理力度，堅持「大案聯辦、難案精辦、簡案快辦」，依法適用認罪認罰從寬制度，大幅提高辦案效率。

（南方都市報）