【人事變動】司法部部長傅政華卸任部黨組副書記

撰文：褚文
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中共省部級官場人事再現變動。根據中國司法部官網最新信息，現任司法部部長的傅政華已卸任該部黨組副書記職務。
根據公開資料，傅政華於2018年3月出任司法部部長、黨組副書記。彼時中國國家機構改革重組司法部，時任公安部黨委副書記、常務副部長（正部長級）的傅政華調任司法部。
中國司法部官網有關傅政華的簡歷出現變動。（司法部官網）
目前司法部實行「雙首長制」，時任中國國務院法制辦黨組書記、副主任袁曙宏任司法部黨組書記、副部長，與傅政華「搭班」。
2018年3月，司法部官網顯示，傅政華職務為部長、黨組副書記，如今官網僅顯示「司法部部長」。
公開簡歷顯示，現年65歲的傅政華是河北人，此前常年在公安部任職，曾任北京市公安局黨委書記、局長，北京市委常委、政法委副書記。
據《北京青年報》旗下「政知道」報道，傅政華就任北京市公安局局長不久，主導強力「掃黃」，北京天上人間等高檔夜總會先後被查。
2013年，傅政華調往公安部，歷任該部副部長、黨委委員，副部長、黨委副書記（正部長級），黨委副書記、常務副部長等。期間，他還任原中央610辦公室主任。
除上述職務外，傅政華目前還是中共十九屆中央委員。
司法部官網顯示，就在3月27日，傅政華還以部長、黨委副書記身份參加司法部有關會議。4月10日，官網新聞顯示，傅政華僅以部長身份出席相關活動。
目前，司法部官網顯示，除部長傅政華外，還有7為主官，包括黨組書記、副部長袁曙宏，副部長熊選國、趙大程、劉志強、劉炤，中紀委國家監委駐司法部紀檢監察組組長蒲增繁、政治部主任馮力軍。