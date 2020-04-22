脫貧攻堅大限臨近　趙樂際首次調研信號明顯

中共高層近期開啟地方調研模式。繼中共總書記習近平赴陝西的消息披露後，中紀委書記趙樂際赴甘肅調研的消息也獲得公開。 據悉，這是趙樂際今年的首次調研。據官媒報道，趙樂際在調研中了解了當地農村生產生活、脫貧攻堅情況。

4月20日，趙樂際在蘭州市主持召開廣西、四川、貴州、雲南、甘肅、寧夏、新疆七省區紀委書記座談會。（新華社）

據《新聞聯播》4月21日報道，4月18日至21日，趙樂際在甘肅調研4天，中紀委副書記徐令義陪同調研。趙樂際在調研期間，還和廣西、四川、貴州、雲南、甘肅、寧夏、新疆七省區紀委書記座談。

就在趙樂際調研的前一天（4月17日），中共中央政治局會議剛剛結束，會上指出，要確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

《北京青年報》則發文稱，趙樂際這次調研，信號明顯：趙樂際了解疫情防控、復工復產、脱貧攻堅等政策措施在基層的落實情況，他說，黨中央重大決策部署到哪裏，監督檢查就跟進到哪裏。

4月19日，趙樂際來到定西市通渭縣大峴村，了解農村生產生活、脫貧攻堅情況。（新華社）

今年3月6日，習近平曾在決戰決勝脱貧攻堅座談會上提到，全國還有52個貧困縣未摘帽、2,707個貧困村未出列、建檔立卡貧困人口未全部脱貧。這52個貧困縣，涉及廣西（8個）、四川（7個）、貴州（9個）、雲南（9個）、甘肅（8個）、寧夏（1個）和新疆（10個）。

趙樂際此次調研期間則強調：紀檢監察機關要在繼續做好疫情防控監督的同時，着力加強決戰決勝脱貧攻堅各項政策措施落實的監督。

2020年是中國脱貧攻堅最後一年，又受到新冠肺炎疫情影響，中共在扶貧時間和扶貧質量上都必須加快節奏。趙樂際的此次調研無疑從思想和行動上再加一把鎖，以確保保質、保量、按時完成脱貧攻堅。