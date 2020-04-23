治理沙化奏效　中國四大沙漠之一毛烏素沙漠即將從地圖上「消失」

據《陝西日報》報道，陝西省林業局周三（22日）表示，榆林市沙化土地治理率已達93.24%，意味着中國四大沙漠之一的毛烏素沙漠即將「消失」。

毛烏素沙漠又稱鄂爾多斯沙地、毛烏素沙地，總面積4.22萬平方公里，其中一半面積在陝西榆林境內。毛烏素沙漠被稱為「人造沙漠」，歷史上曾水草豐美、牛羊成群，自唐代起至明清，由於人類的不合理開發利用，而逐漸變成茫茫大漠。

榆林市榆陽區孟家灣鎮中營盤水庫旁的植被。（陝西日報）

報道稱，70年來，榆林市以年1.62%的荒漠化逆轉速率，不斷縮小毛烏素沙漠面積；栽種的樹木按1米株距排開，可繞地球赤道54圈；林木覆蓋率由新中國成立之初的0.9%提高到34.8%，陝西綠色版圖向北推進了400多公里。

報道指出，隨著沙漠綠化，榆林風沙區大棚種植、育苗、沙漠旅遊等蓬勃興起，全市從事沙產業的企事業單位150多間，年產值4.8億元人民幣，從業人員10萬餘人。

1964年的陝西毛烏素沙漠。（人民畫報）

陝西省林業局局長党雙忍表示，作為自然地貌，毛烏素沙地不是真的消失，只是流動沙丘全部得到固定。這些治理成果還屬人工干預，尚需加快沙區生態系統的正向演替，實現自我循環發展，從根本上改變沙區生態面貌。

（陝西日報）