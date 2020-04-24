【非洲馬瘟】泰國爆疫情病死率達95%　農業農村部稱傳入風險較高

據中國農業農村部在周三（22日）的最新通報，泰國呵叻府、巴蜀府、春武里府上月底以來先後發生「非洲馬瘟」，不但是中國首次有周邊國家報告發生疫情，而且最近疫點與中國邊境直線距離不足800公里，有較高傳入風險，要求切實做好疫情防範工作。

泰國至今已有數百匹馬感染非洲馬瘟後死亡。（路透社）

通報指，中國已在國內檢出可傳播非洲馬瘟的昆蟲，疫情傳入的風險較高，尤其是中國的馬屬動物均屬易感，從業人員對該病認知有限，疫情傳入後暴露風險高、後果和損失將非常嚴重。通報要求各地要高度警惕境外傳入風險，密切關注境外疫情動向，加強非洲馬瘟防控知識和技術的宣傳與培訓，做好應急準備工作。

通報特別提到，西南、西北邊境省份畜牧獸醫部門要與海關、林草、邊防等部門密切協作，強化聯防聯控，按照職責分工，抓好疫情預警、邊境地區防控、口岸檢疫、野生馬屬動物巡查、打擊走私、宣傳培訓等工作，嚴防非洲馬瘟疫情傳入。

泰國的防疫人員為當地馬匹注射疫苗。（路透社）

通報指，非洲馬瘟是由非洲馬瘟病毒引起的馬屬動物急性傳染病，通過庫蠓等吸血昆蟲叮咬傳播，主要症狀為發熱、皮下水腫和病毒血症，嚴重時會有組織和臟器出血，馬屬動物中馬匹最易感，病死率可高達95%，騾驢次之。中國是非洲馬瘟歷史無疫國，並已獲得世界動物衛生組織認可。

（農業農村部）