新冠肺炎｜Steam「新冠病毒大進擊」被指辱華　捱批後僅在陸下架

新冠肺炎疫情下，遊戲平台Steam上一款名為Coronavirus Attack（新冠病毒大進擊）的遊戲被指辱華，後僅在大陸下架，無法搜索這款遊戲。

據《環球時報》4月26日報道，該遊戲是一款帶有升級功能的簡單射擊遊戲。平台上該遊戲背景描述寫道，「一個會導致人變成自私殭屍的病毒已經在整個國家擴散，病毒攜帶者紛紛逃離國境。為了控制疫情，一個秘密實驗室創造出能消滅自私殭屍病毒的冠狀病毒與之對抗。」

這款遊戲的背景主色調選擇了紅色，遊戲中描述的冠狀病毒則選用黃色，與丹麥媒體《日德蘭郵報》1月發布的諷刺中國漫畫相似。另外，《環球時報》批評，遊戲中還設定暗藏「台獨」、「港獨」口號的彩蛋。

據悉，該遊戲作者網名為「米矢粒」，現居台北。遊戲上架後，《環時》引述有玩家評論稱，「這樣遊戲的作者已經沒有作為一個人類的下限了」，但亦有台灣媒體稱該遊戲評價為「極度好評」。

有大陸網民表示，無法在介面上搜尋到該遊戲。（微博）

4月26日上午，《環球時報》注意到，對於大陸玩家而言，在Steam平台上已經搜不到這款遊戲，但對於海外玩家，該遊戲已然存在。亦有大陸網民表示，無法在介面上搜尋到該遊戲。

值得關注的是，此前的1月27日，丹麥主流媒體《日德蘭郵報》在網站上發佈的一則名為「冠狀病毒」的投稿漫畫，將中國五星旗的五星畫為病毒圖案，諷刺意味明顯，且瀏覽數衝到該網站第一名。

對此，中國駐丹麥使館表示強烈譴責，聲明指出，「這一做法挑戰了人性良知，越過了文明社會的底線，突破了言論自由的道德邊界。中方嚴正要求《日德蘭郵報》和漫畫作者深刻反省，向全體中國人民公開道歉。」