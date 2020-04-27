【新冠肺炎】特朗普提「消毒劑療法」　中聯部發言人發Tweet諷刺

美國總統特朗普（Donald Trump）4月23日發表有關「注射消毒劑」殺死新冠病毒的言論，令國際輿論譁然。中方亦注意到相關信息，中共中央對外聯絡部（中聯部）發言人就此發表評論諷刺。

胡兆明現年53歲，在外交系統工作多年，曾任中國駐克羅地亞大使，現為中聯部信息傳播局局長。（資料圖片）

4月26日，中聯部發言人胡兆明在社交平台推特（Twitter）上寫道：「（特朗普）總統是對的。消毒劑是一種有效的殺死病毒的方法，而且比戴口罩爭議更小。順便說一下，中國是世界上最大的消毒劑出口國。如果美國消毒劑出現短缺，放輕鬆，你可以從中國進口一些。」

他還於另一條推文中稱，「有些人確實需要注射消毒劑，或至少用它漱口。這樣他們在交談時就不會傳播病毒、謊言和仇恨。」

中聯部發言人胡兆明連發兩Tweet諷刺。（Twitter）

特朗普曾於4月23白提到消毒劑對物件表面冠狀病毒的功效，並提出將此用於新冠肺炎治療。他稱，「有沒有方法可以做同類的事情，透過注射體內或近乎清潔的方式。因為你知道病毒入侵肺部，在肺部做很多事情。」

此番言論引發極大迴響，美國清潔消毒巨頭Lysol的母公司利潔時集團（Reckitt Benckiser）急忙發聲明澄清，強調在任何情況都不應該將消毒產品用於人體。

美國軍醫局長亞當斯（Jerome Adams）亦強調，使用任何治療方法或藥物前必先徵詢醫生。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月23日發表有關「注射消毒劑」殺死新冠病毒的言論。（路透社）

美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長斯科特·戈特利布（Scott Gottlieb）說，人們不應服用或注射消毒劑進行任何治療，這麼做當然不能治療新冠病毒引發的症狀。「若用了，可能導致死亡等不良結果。」

美國馬里蘭州州長拉里·霍根（Larry Hogan）在接受採訪時提到，特朗普上述言論發出後，馬里蘭州衛生部緊急熱線接到了「數百個相關電話」，詢問注射消毒劑或是酒精清潔產品是否有助於他們對抗新冠病毒。

他強調，「我們不得不發出警告，確保人們不會那麼做，那樣做實際上是會害死人的。在新冠疫情大流行期間，（美國總統）公布事實，並且儘可能地保持公開、誠實和透明一直都是至關重要的。」

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儘管特朗普次日對上述言論改口，稱只是「表達諷刺」，並不是要推薦美國人注射消毒劑。不過，美國CBS新聞、今日美國等媒體注意到，這已不是特朗普第一次在沒有衛生官員支持的情況下給出新冠肺炎的治療辦法。

在早前的發布會上，特朗普曾大力推薦用於治療瘧疾的羥氯喹可以治療新冠肺炎，但在4月24日，美國食品藥品監督管理局發佈聲明指出，羥氯喹未被證明對治療或預防新冠肺炎是安全有效的。此外，由於存在導致心律問題的風險，這種藥在醫院或臨床試驗之外不宜使用。