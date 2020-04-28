【新冠肺炎】武漢30多人為「常陽」患者　是否具傳染力分兩種情況

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前據國家衛健委新聞發言人米鋒周日（26日）通報，疫情「重災區」武漢的在院新冠肺炎患者已經「清零」。 上周五（24日），國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝曾透露，武漢的確診病例中有30多人長期核酸不轉陰，為「常陽」患者。據悉，常陽患者無需治療，是否具有傳染力要看患者體內是否存在活病毒。最終能否轉陰、是否可能長期攜帶病毒還需進一步研究。

國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝稱，武漢有30多人長期核酸不轉陰，為「常陽」患者。（央視新聞截圖）

「常陽」患者有哪些特點？

據內媒報道，中央指導組專家、呼吸感染與危重症專家童朝暉介紹，常陽患者指的是符合出院標準，如沒有呼吸道症狀，CT影像明顯吸收以後，持續陽性時間比較長。他在武漢查房期間也接觸過常陽患者，並指這是正常情況。

北京大學第一醫院國家援鄂醫療隊隊長、副院長李海潮援鄂期間也遇到過常陽患者。他介紹，患者實際上肺炎情況已經明顯好轉，症狀基本消失，肺部陰影吸收也很理想，但核酸檢測遲遲不轉陰，遲遲出不了院。李海潮之前所在的病區有兩例這樣的患者，其核酸陽性持續的時間相當長，從發病到援鄂隊離開前檢測大約一個月左右甚至更長。

為什麼會出現「常陽」患者？

北京世紀壇醫院感染科副主任醫師苑曉冬分析，轉陰時長與患者自身免疫反應有關。「新冠肺炎與SARS都是由冠狀病毒引發的疾病，兩者之間具有一些相似性，比如都在第二周左右出現急性進展期。SARS的發病機制，主要是免疫反應對人體損傷，這一點新冠也是存在的。」

苑曉冬解釋，當患者免疫反應激烈，一方面容易很快殺死病毒，也可能對自身產生傷害。在臨床上，一些重症患者核酸陰性時間較短，而一些輕症患者免疫反應不是特別激進，轉陰時間較長，可能是人體免疫與病毒之間形成了一種微妙的平衡。

從4月22日起，武漢市城市公交、軌道交通恢復全線網運營。（新華社）

「常陽」患者是否具有傳染力？

苑曉冬表示，是否具有傳染力，要看患者體內是否存在活病毒，如果有，那麼理論上仍有傳染力，只不過症狀不明顯者，一般傳染力較弱；如果只是死病毒，會在一段時間內自然代謝掉，不具備傳染力。

李海潮也表示，常陽患者理論上具有傳染力，只要患者有活病毒能排出體外，原則上就有傳染力，但傳染能力強弱還要看排出病毒的數量。他認為需要對這部分患者進行密切隨訪，並且應檢測一下患者的新冠病毒載量。一般情況下，病毒載量越少，傳染力越小。

「常陽」患者為何不需要治療？

李海潮說，如果不看核酸檢測結果，常陽患者看起來就是康復期的病人，而且是恢復得比較好的。對這部分患者無需採取任何治療措施，只需要隔離，防止進一步傳染。

至於病情是否會反復，李海潮表示，不太可能再出現症狀，如果常陽患者康復後，體內也有抗體，在現在流行周期中，雖然病毒監測到變異，但根據現有資料病毒抗原性變化並不是很大，所以患者體內產生的抗體是有保護性的，這樣患者再感染的機會基本不存在。

4月24日，在位於武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院西院，醫務人員在護理核酸檢測結果轉陰的新冠肺炎病人。當日湖北省及武漢市所有新冠肺炎重症病例實現清零。（新華社）

「常陽」患者是否有轉陰可能？

李海潮表示，目前尚不知道常陽患者多長時間能轉陰，他認為武漢這30多例常陽患者中，再觀察一段時間還會有一部分人轉陰，如果真的是特別長時間病毒核酸陽性，將成為一個很重要的課題，需要研究。

長期呈陽性如何回歸正常生活？李海潮稱，患者肯定渴望回歸正常生活，但他們又是一個排毒的人，可能具有傳染力。他認為需要進一步密切觀察這部分患者，定期監測病毒排出情況也就是病毒載量，再綜合分析。如果患者排出病毒的數量不少，可能要考慮針對這部分患者制定特殊的公共衛生政策。

（人民日報）