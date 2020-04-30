【五一黃金周】北京故宮5月1日重開　首日5000張門票迅速售罄

因應新型冠狀病毒肺炎而閉館逾3個月的北京故宮博物院，宣布自5月1日起重新開放，觀眾實行預約、錯峰、限流參觀，每日限額5000人。消息公布後，首日門票已迅速售罄。

因應新型冠狀病毒肺炎，北京故宮博物院閉館逾3個月。（中新社）

據知，北京故宮自1月25日起閉館防範疫情，至5月1日重啟，共計封館達97天。5月1日重啟後，開放時間自8:30至17:00（16:00 停止入院），周一閉館（法定節假日除外）

開放範圍有所改變。目前開放前三殿、後三宮、御花園、外西路、壽康宮、慈寧花園區域的室外展區及東西六宮部分院落。珍寶館、鐘錶館等室內展廳和室內服務場所暫不開放。午門城樓、東華門城樓、神武門城樓及相連城牆暫不開放。開放的原狀陳列殿宇採取殿外護欄隔離的參觀方式。

故宮閉館期間，不少市民在故宮午門外活動，有人打羽毛球。（中新社）

重開後的故宮實行實名制預約參觀，觀眾可通過故宮博物院網路售票網站，使用第二代身分證或護照資訊預約購票，當日24時前可預約10日內門票。目前旺季票價60元，每日限額5000人額滿為止。故宮博物院會根據疫情防控形勢變化，及時調整每日限額人數。

據官方《新華社》報道，從28日下午9時29分，故宮宣布5月1日起陸續恢復開放，到首日門票售罄，僅耗時95分鐘。