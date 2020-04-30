美官員指中國趁全球防疫時機在南海「挑釁」　中方斥「搬弄是非」

美國駐越南大使周二（28日）在接受越南媒體採訪表示，中國利用各方關注新冠肺炎疫情之機在南海採取「挑釁行動」。 中國駐越南使館則於周四（30日）在微信公眾號發布聲明稱，美方對中國的惡意攻擊充滿偏見和謊言，並斥其目的是搬弄是非，破壞地區和平穩定。

南海因為豐富的天然氣以及漁業資源，加上戰略位置，長期都是兵家必爭之地。圖為2017年解放軍空軍執行南海戰巡任務。（新華社）

聲明以中國駐越南使館發言人的立場發表，稱中國致力於維護國家主權、主權權益和管轄權，維護南海地區和平穩定的立場堅定不移。而美方在有關問題上對中國的惡意攻擊，「完全是顛倒黑白，充滿偏見和謊言，其目的是搬弄是非，企圖通過攪局干擾中國和地區國家對話協商的努力，破壞地區和平穩定，為美全球霸權戰略服務。」

聲明又指，新冠肺炎疫情發生以來，中方在做好本國抗疫工作的同時，積極開展抗疫國際合作，在力所能及的範圍內向有需要的國家提供支持和幫助，但美國卻以一己之力凌駕於人類利益，公然違背應盡的國際義務，威脅停⽌向世衛組織繳納會費，熱衷於在國際社會製造分裂，嚴重損害國際抗疫合作，嚴重危害世界公共衛生安全。

聲明強調，美方企圖通過將疫情政治化、對中國和世衛組織污名化轉嫁和推卸自身對美國人民和國際社會的防疫責任是徒勞的，奉勸美方把精力放在自己應做的事情上來。

中國決定在南海三沙市設立兩區，管理南海部分水域，越南以侵犯其主權為由提出反對。（資料圖片）

據此前報道，中國民政部在本月18日公布，指經國務院批准後，海南省三沙市設立兩個市轄區，分別為西沙區、南海區。公告指，西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，同時代管中沙群島的島礁及其海域，區政府駐於永興島。至於南沙區則負責管轄南沙群島的島礁及其海域，區政府駐於永暑礁。

此舉引發越南的強烈不滿，越南外交部19日發表聲明說，強烈反對中國「三沙市」的成立及其相關行為。越南曾多次聲明，越南有充分的歷史證據和法律基礎，來伸張其對西沙群島和南沙群島的主權。

中國外交部發言人耿爽其後回應稱，中國對西沙、南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域及其海床底土擁有主權權利和管轄權。中國政府根據國內法規選定並公布部分西沙、南沙島礁名稱和管轄海域海底地名，是中方依法加強和規範海洋管理的正常例行舉措，符合國際法和國際通行做法。

（綜合報道）