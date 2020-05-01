內蒙古鄂托克旗一間企業煤氣管道洩漏釀火警　致3死1傷

內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西園區華冶焦化廠，周四（30日）上午8時30分發生一宗煤氣管道洩漏著火事故，造成3人死亡，1人受傷。

消防員在工廠起火現場救火。（央視新聞）

事故發生後，鄂托克旗政府啟動應急救援預案，正開展傷者救治、事故調查、善後處置等工作。事故原因仍在調查中。

資料顯示，內蒙古鄂爾多斯市華冶煤焦化有限公司的註冊資本為2200萬人民幣元，主營行業是石油加工、煉焦和核燃料加工業。

華冶煤焦化有限公司是一間從事煤炭轉化、化產加工、煤氣生產的綜合性練焦化工企業。（網上圖片）

鄂爾多斯市應急管理局官網中一篇文章顯示，2019年10月22日至10月29日，鄂爾多斯市應急管理局曾通過政府購買服務的形式，聘請黑龍江安龍職業安全檢測評價有限公司，對蒙西園區內7家危險化學品企業開展危險化學品生產企業安全評估工作，其中包括華冶煤焦化公司。

文章稱，檢查中發現的問題和隱患，由監管部門以執法文書的形式責令企業落實整改。同時，對照危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷分級指南和經營企業安全風險評估診斷分級指南，按照「紅橙黃藍」等級評定標準，對企業安全狀況給予評級。但文章中並未標明華冶煤焦化公司的安全狀況是何級別。

（央視新聞／內蒙古晨報）